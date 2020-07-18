台北總主教鍾安住就職 總統盼合作台灣青年議題

由教宗方濟各任命的台北總教區第8任總主教鍾安住今天就職。總統蔡英文表示，鍾安住推動宗教交流和青年事務的成果深獲教廷肯定，期待教會與政府能共同努力，讓年輕人有更多機會、讓台灣越來越好。

台北總教區第8任總主教鍾安住就職大典下午在輔仁大學中美堂舉行，有千餘位國內外教友、聖職人員、騎士團及佛教、伊斯蘭等各宗教代表參與盛會，總統蔡英文、前副總統陳建仁及夫人、內政部長徐國勇、外交部歐洲司司長姜森、前內政部長余政憲等出席。

典禮上，教廷駐中華民國（台灣）代辦佳安道（Mons. Arnaldo Catalan）宣讀教宗方濟各（Pope Francis）任命原為嘉義教區主教的鍾安住為台北總主教的詔書，鍾安住並在佳安道見證下，自屆齡榮休的洪山川總主教手中接下代表台北總教區的牧杖。

蔡總統致詞時肯定天主教多年來在社會福利、教育、醫療等領域對台灣的貢獻，也感謝教會在防疫期間為避免群聚，推動線上彌撒等防疫措施，如今主日、平日彌撒已恢復，今天更舉辦大典，這都是大家同心協力防疫的成果。

蔡總統說，鍾安住推動跨宗教交流，獲教友和民眾愛戴，也深獲教廷肯定。鍾安住提到，就職後首要之務就是展開各總鐸區的牧靈之旅、傾聽教友想法。總統說，這當中，若有政策相關建議，非常歡迎鍾安住提供政府單位參考。

蔡總統表示，鍾安住非常重視年輕人，在推動青年牧靈工作和國際青年交流上，有非常豐碩的成果。政府這幾年也積極推動青年政策，希望教會和政府共同努力，讓台灣年輕人有更多發揮機會，也為社會帶來更多進步和改變。總統也期待和教友們一同繼續努力，讓台灣更美好。

佳安道致詞感謝蔡總統出席表達政府支持、讚賞天主教會對台灣的貢獻。他肯定洪山川13年來帶領台北總教區的成果，呼籲台北總教區教友協助鍾安住，也保證將與台灣的教會精誠團結。