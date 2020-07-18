推廣台灣特色茶葉及農產 農糧署與台北101共辦高空特展

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為推廣臺灣特色茶及國產水果，行政院農業委員會農糧署輔導南投縣農會與台北金融大樓股份有限公司合作，即日起至11月2日在台北101大樓5樓及89樓觀景台辦理「茶與果的高空對話」特展活動，運用高空茶梯田、水果牆雙視覺，結合亮點茶莊職人奉茶、手作體驗及水果小教室互動活動等，以知識性、趣味性方式將我國兩大旗艦農產品介紹給國人，非常適合親子、大小朋友一同前往參觀。

農糧署指出，臺灣自然環境優異，加上卓越製茶技術，各茶區產製出不同風味的地方特色茶品，例如北部茶區碧螺春綠茶、包種茶及鐵觀音茶、桃竹苗茶區東方美人茶、中部茶區凍頂烏龍茶與日月潭紅茶、南部高山烏龍茶，以及花東地區紅烏龍茶等，都是我國內外銷主力產品。

此外，臺灣水果種類豐富，素有水果王國美譽，一年四季都可以品嚐到鮮甜可口、新鮮安全且營養價值高的水果。

農糧署表示，本次展覽以臺灣童謠「火金姑（螢火蟲）」將茶與水果兩大元素串聯起來，並以歌詞裡「來食茶」呈現臺灣人喝茶習慣與奉茶傳統，並接續點出我國歷史悠久的特色水果。另5樓設置現代化茶屋與茶席空間展現茶工藝美學，並於茶屋後方簡介說明28家亮點茶莊及8種特色水果，讓遊客對臺灣特色茶、茶服務體驗及水果產區、產期等有初步認識。

農糧署說，本次展覽也將真實茶樹帶到89樓觀景台佈置成為高空茶園，讓都會區民眾可以近距離認識茶園景致；特別在活動期間週末假日安排16家亮點茶莊輪流辦理品茗教學、手搖調飲、茶樹植栽、茶枕頭、茶樹精油、茶葉布球等手作活動，藉由動手體驗瞭解茶葉多元樣貌。

另每週六邀請水果達人現場與民眾互動，教導臺灣八大特色水果小知識，並由農糧署提供當令水果讓民眾帶回品嚐。

在這後疫情時代，別讓疫情悶壞出遊興致，誠摯地邀請國人前來台北101認識國產特色茶與水果，並以實際購買行動支持在地農民。