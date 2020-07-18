培力台灣新二代價值觀 善牧輔導青少年發揮潛能

善牧新北市東區跨國婚姻家庭中心自101年起，連續9年在暑假7~8月份舉辦生活輔導營，第一個月的週一到週五，由社工及志工每日陪伴新住民及臺灣弱勢家庭的子女完成暑假作業；第二個月則每週安排兩天的才藝或生活技能培力課程，如繪本、烹飪…等。

善牧東跨中心鄭雅甄主任分享，許多新住民為家庭主要照顧者，但受限於語言、文化上的隔閡與限制，較難指導孩子的課業，藉由生活輔導營協助孩子們完成暑期作業，也穩定其生活作息，以減輕家長的照顧壓力。

從事新住民家庭服務工作10多年的鄭雅甄主任分享，秉持「一個人的價值高於全世界」的理念，善牧重視每個孩子的價值，新住民二代小真，從國小起即接受善牧的服務，小真的媽媽為東南亞華僑嫁來臺灣，夫家經濟環境不佳，小真從小就看到媽媽在家中常遭受長輩的冷眼冷語，上了國小後得知善牧基金會的新住民家庭服務，早熟的她便帶著妹妹們來到善牧東跨中心參加課輔班，後來也邀請媽媽來上中文班、臺語班。

藉由陪伴輔導，社工發覺小真雖然課業表現平平，繪畫方面卻很有天份，因此連結資源讓她開始習畫，鼓勵她發展潛能，後來小真在繪畫方面的優異表現，也得到爸爸及姑姑的支持，讓小真持續學畫，高中時順利就讀美術班，去年也成為大學設計學系的新鮮人。

善牧基金會自民國92年開始新住民家庭服務，從一開始服務新住民姊妹，協助日常生活學習、融入臺灣社會，逐漸轉變為培養新住民的自我認同與自我能力培育，也拓展服務到新住民第二代，以及整個新住民家庭，包括家庭問題處理以及相關預防性工作。

善牧基金會表示，新住民二代主題夏令營活動均採免費報名，有意參加之新住民子女：小六畢業生及國中生請洽善牧基金會全台6個新住民家庭服務中心

【善牧新住民家庭服務中心】

善牧培新中心(台北市南區新移民服務據點) (02）2931-2166

善牧新北市西區跨國婚姻家庭服務中心 (02）8964-6003

善牧新北市東區跨國婚姻家庭服務中心 （02）8647-6654

善牧宜蘭中心 (03)-9364338

善牧臺中市新住民家庭服務中心 （04）2436-5842

善牧高雄中心（07）719-1450

（新聞轉載自新住民全球新聞網）