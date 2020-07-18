台灣宜蘭米粉牽線情 「新住民全球新聞網」邀新住民來逗陣

移民署秘書室專門委員吳敏慧到場與新住民同樂（圖/ 新住民全球新聞網） 移民署秘書室專門委員吳敏慧到場與新住民同樂（圖/ 新住民全球新聞網）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由內政部新住民發展基金補助，移民署建置的「新住民全球新聞網」及臉書粉絲團「Taiwan我來了」成立已經滿5年了，為了讓更多新住民朋友可以善用這個多語網站，移民署及網站維運團隊特別選在風光明媚的宜蘭辦理宣導活動，邀請新住民玩闖關遊戲，另外參訪米粉觀光工廠，體驗臺灣在地多元文化，活動共有來自中國、越南、印尼、南非、菲律賓、美國等約60位新住民熱情響應。

本 (18) 日活動與宜蘭在地「宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會」共同舉辦，宜萱婦幼協會成立至今滿十年，始終致力於關懷婦幼權益、協助弱勢家庭、促進多元文化融合與家庭和諧，是宜蘭地區新住民的好朋友。

活動上午在宜蘭梅花湖風景區舉辦闖關領好禮遊戲，讓新住民朋友在遊戲中更加認識網站功能，移民署宜蘭縣服務站主任簡聰洲也率同仁在遊戲中設攤同樂，宣導防制人口販運及防疫相關政策措施，讓新住民可以與在地服務站人員更親近，提升服務量能。

新二代踴躍參與新住民全球新聞網有獎徵答（圖/ 新住民全球新聞網提供）

為了讓新住民體驗臺灣在地多元文化，活動下午安排參觀米粉觀光工廠，認識米粉製作過程，另外有DIY彩繪米粉的親子活動，讓新住民加深親子間的互動。

參與活動的新住民表示，這裡可以體驗到臺灣歷史風味又能跟孩子一起動手做DIY，有學習意義又充滿樂趣。

新住民及新二代小朋友在梅花湖玩闖關遊戲（圖/ 新住民全球新聞網）

移民署長邱豐光表示，新住民母國文化隨著婚姻、移民等方式進入臺灣，讓我國社會呈現多元文化型態。

移民署除了提供各類移民輔導及照顧服務措施外，為了讓新住民族群在臺能獲取更多與自身相關的新聞、政府政策措施及生活等資訊，同時也讓國人更加瞭解新住民及其母國文化，特別向新住民發展基金申請補助，建置「新住民全球新聞網」這個專屬於新住民的整合性新聞及資訊平臺，服務新住民便於閱聽各類訊息，新住民朋友們可以多加使用。

「新住民全球新聞網」是一個新住民相關新聞及資訊的整合平臺，提供中文、英文、越南文、印尼文、泰文等多國語版的文字、影音新聞、專題報導與各類生活及活動資訊，同時配合網站「Taiwan我來了」臉書粉絲團及Line官方帳號同步宣傳，讓新住民朋友除了中文外，也能用母語輕鬆了解國內、外重要時事及相關生活訊息，另可即時掌握政府重要政策與輔導措施。

新住民活動團體大合照（圖/ 新住民全球新聞網）