德情報單位：勿用中國行動支付及應用！

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）德國的情報單位日前提出警告，使用中國行動支付服務或及它中企推出的應用，用戶個資有可能被這些中國公司「上繳」共產黨政府，應避免使用，採購相關服務的企業也一樣要小心。

美聯社報導，德國國家安全情報機構「聯邦憲法保衛局（BfV）」在15日發布的年度報告中指出，使用中國企業騰訊（微信支付）、阿里巴巴（支付寶）、及其它中國公司推出的應用軟體與網路服務，其資料中心多座落於中國，中國政府得以存取利用。

德國BfV去年底就曾建議前往中國的德國人，無論旅遊或經商，赴中時最好使用預付卡手機，離開中國後就可以丟棄，若使用筆電，返國後立即全面掃毒並移除不必要的應用，檢查是否被安裝間諜軟體，或整機重設重灌，或乾脆丟棄不用。

聯邦憲法保衛局局長托馬斯（Thomas Haldenwang）表示，只要資料在中企手中，就不會安全，因為這些中國公司依規定有上繳這些資訊予中國政府的義務。

托馬斯提醒，使用中企行動與應用服務的德國消費者，「要有心理準備」哪天發現你的個資遭北京濫用，「我現在也只能這樣先警告你們了」。托馬斯指他示警的對象當然也包括使用中企行動支付或應用服務的德國公司。

「尤其是國家重大基礎建設，如能源供應或5G佈線，必須要有警覺避免採用以保護自己。」德國的內政部長Horst Seehofer也如是說。