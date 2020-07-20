〈時評〉台灣證券市場正在萎縮 經濟發展瓶頸亟待突破

台股集中交易市場指數創30年新高，突破12300點後拉回，亮麗指數的背後，值得警惕的是台灣證券市場卻在萎縮，而且上市櫃公司侷限於本土企業，吸引不到國際級優質公司，同時亦無亮眼的新創公司誕生，經濟發展令人擔心，亟待政府重視，力求突破。

政府一直希望能夠建立亞太籌資中心，或亞洲金融中心，但是長期以來並未提出具體計劃，也沒有足夠的膽識挑戰香港、日本、上海或深圳證券市場，做好長遠的國際發展規劃及佈局，坐令機會不斷流失，非常可惜。

即以去(108)年香港反送中動亂及今(109)年港版國安法為例，台灣股市原來有相當好的機會吸引國際外資企業棄港來台上市櫃，更有充分的理由，說服港資投資台股，但是主管機關金管會及台灣證券交易所、櫃買中心及期貨交易所，沒有如星馬積赴港搶商機，或放寬規定提供便利，現在機會不斷在流失，再想規劃不知何夕恐怕已是事倍功半了。

其實這兩年香港動盪不安，新加坡充分把握商機，其金融體系去年至少吸引1千億美元，今年吸引650億美元到其銀行的財富管理業務，大賺手續費，創造可觀的利潤，台灣方面沒有提出任何具體有效措施，只好坐令大量財富被新加坡賺走，非常可惜。

台灣證券市場現在最大的危機還不止是踏不出國際化的步伐，新上市櫃公司不止數量快速萎縮，而且大多數都是中小企業，沒有什麼令人眼睛一亮的新創產業，或大型企業，現在股市上優質的大企業，大多是過去經濟發展的成果，台股未來有潛力的大企業在那裡？還真找不到，令人憂心。

台灣近年新上市櫃公司家數快速萎縮，其中2014年144家，2015年140家，2016年133家，2017年109家，2018年101家，今(2020)年更慘，到6月底為止，半年只有9家新上市櫃公司，距離目標的52家太遙遠了，而且新上櫃公司規模都太小，沒有什麼特別亮眼的企業。問題是現在市場上還有不少問題公司，財務、業務快速惡化，淨值所剩無幾，亟需淘汰，再加上一些每日成交量不到10張的「殭屍股」，嚴格說起來，今年上市櫃公司家數是負成長，成績難看。至於明年呢？還是看不到有好轉的跡象。

香港這兩年動亂，似乎還是撼動不了其證券市場的地位，港股上市公司家數一路攀升，從2013年的1600家增加到今年6月的2500家，成長速度驚人，每日成交金額也是快速增加，如以今年5月為例，日成交平均5400億元新台幣，比去年同期増加18％，月成長14％，總集資額達6400億元新台幣，成長相當快速。

東京證交所從2013年的1800家，增加到今年的2100家，成長有限。新加坡證交所表現更差，因為交易制度不受歡迎，從2013年的776家減少到今年的715家，而且還發生不少醜聞，例如Eagle Hospitality Trust、原物料交易商來寶集團假帳案，都重創星國證券市場信用及投資人信心，如想重建市場形象，短期內恐怕相當不易。

香港證券市場國際化的發展，顯然值得台灣學習，尤其去年其企圖併購英國倫敦證交所一戰，雖然失敗，但是企圖心還是值得欽佩。

香港證券市場當中國際級的新創公司如阿里巴巴，市值已經突破20兆元新台幣，騰訊市值突破19.3兆元新台幣，其他如京東、小米、網易、美團，都是優良的新創事業。台灣近年新上市櫃公司中，迄今沒有一家亮眼的新創公司，令人遺憾。

股市是經濟櫉窗，從台灣證券市場新上市櫃公司家數及IPO公司産業結構，可以看出台灣經濟發展瓶頸相當嚴重，如何突破困境，值得政府檢討，儘速提出改善之道。同時金管會亦應嚴格執法，要求上市櫃公司做好公司治理，類此大同公司股東會舞弊做法，或最近市場炒作風氣熾盛，都應該依法處置，以建立健全之證券市場，獲得投資人的信心，才是長遠之計。