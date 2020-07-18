民代抱怨新住民領不到三倍券？ 移民署澄清：領劵首日網路擁擠延宕

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為刺激國內消費，政府推出振興三倍券，7月15日起民眾可在各大超商、郵局等通路取得。有媒體報導，持居留證的新住民抱怨領不到三倍券，質疑是移民署連線出包。移民署澄清，由於振興券領取首日網路擁擠雁延宕，導致有新住民沒有馬上領到券，在移民署服務站人員協助後，該名新住民也在別家郵局順利完成領取。

中國時報今（18）日以「資料未連線 外配領嘸三憊劵」進行報導，國民黨籍宜蘭縣議員黃琤婷接獲陳情，表示有符合資格的新住民想領卻領不到，是因為「移民署與郵局的資料尚未連線同步」。

移民署發佈新聞稿澄清，領不到三倍劵的新住民，是因為振興券領取的首日網路擁擠延宕，當日服務站即協助說明，當事人也改換另一家郵局已完成領取。

移民署進一歩表示，新住民只要是國人的外籍、中國、香港或澳門配偶，且於109年12月31日前持有居留證者，即符合領取資格，相關新住民名單，移民署每日均定時更新提供給經濟部，以確保新住民都可拿到振興3倍券。

移民署表示，若新住民有相關領取振興三倍券疑問，可撥打0800-024-111外來人士在臺生活諮詢服務熱線，提供7國語言服務，或1988經濟部振興專線、1996內政服務熱線等電話諮詢。