假消息影響抗疫　Google禁下疫情陰謀論廣告

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）自從新冠肺炎（COVID-19，或稱武漢肺炎）疫情爆發以來，就有許多假新聞在網路上流竄，從沒有根據的民間偏方與醫療指示，到危言聳聽的疫情狀況，這些假消息對防疫造成不小的負擔，而隨著外界呼聲漸高，Google昨(17)日正式宣佈，將控管發布假新聞平台的廣告投放。

美國早已躍升全球新冠肺炎染病人數最多的國家，截至7月17日已累計有367萬人確診、14萬人喪生，確診人數與緊追在後的巴西相差了100萬，這除了與保守派勢力不相信口罩功效有關外，路透社報導，假新聞的無孔不入一定程度上促成了局面惡化，Google和Facebook等網站也因而面臨輿論壓力，必須對此作出回應。

Facebook在15日也一改之前拒絕介入的態度，宣布將在網頁上開闢一個新區塊，作為新冠肺炎謠言的闢謠專區，提供使用者戴口罩的資訊等。

至於Google，在此之前，為了避免使用者在瀏覽網頁時看到廣告而誤信沒根據的治療偏方，Google已經先行禁止一些廣告的投放，這包括了沒有根據的奇蹟藥方以及反疫苗運動的相關廣告等，連推廣、鼓勵這些爭議性話題的平台上，都被限制廣告盈利，無疑截斷了這些網站的廣告收入。

根據Google的新政策，未來將不得利用其廣告服務，推廣沒有科學根據的內容，這些內容也不得藉由廣告盈利，像是「比爾蓋茨製造了新冠肺炎病毒」、「疫情是假的」和「中國實驗室刻意製造、散佈病毒」這類帶有陰謀論色彩的消息也包括在內。

現階段，能投放疫情相關廣告的，只剩下相關政府部門和部分醫療組織、機構，就連廣告商自己都不被允許自行製作、散佈予疫情相關的錯誤新聞。