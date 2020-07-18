中國南方暴雨遇最強時段　一江三湖防汛形勢嚴峻

江西11日將防汛應急機制調升至最高級，且鄱陽湖預計 會發生流域性大洪水。圖為11日，航拍江西省鄱陽縣昌 江河左岸中洲圩決口位置，周邊村莊汪... 江西11日將防汛應急機制調升至最高級，且鄱陽湖預計 會發生流域性大洪水。圖為11日，航拍江西省鄱陽縣昌 江河左岸中洲圩決口位置，周邊村莊汪洋一片。當地9 日晚間發生潰決。 （中新社提供） 中央社 109年7月11日 (來源 中央社)

氣象預測顯示，本輪中國南方強降雨過程已進入最強時段，今明兩天貴州、湖南、湖北及淮河沿線等地預計將有大到暴雨，部分地區大暴雨；受持續暴雨影響，「一江三湖」防汛形勢嚴峻。

陸媒澎湃新聞今天報導，據中國中央氣象台消息，本輪南方強降雨過程已進入最強時段。過去一天，暴雨區域位於重慶、貴州、湖北、安徽、江蘇等地，其中重慶雲陽局地出現特大暴雨（375毫米）。

今明兩天預計強降雨帶西段將略南壓，東段維持在江蘇、安徽一帶，貴州、湖南、湖北以及淮河沿線等地有大到暴雨，部分地區大暴雨。

水文監測數據則顯示，受持續強降雨影響，「一江三湖」（長江、洞庭湖、鄱陽湖、太湖）防汛形勢依然嚴峻。截至今天清晨，四川、重慶、湖北、安徽、浙江等省（市）有多條河湖超保證水位，其中王家壩水文站昨晚達警戒水位，淮河發生今年第1號洪水。

報導說，氣象專家已提醒公眾密切關注水雨情變化和天氣預報預警資訊，避開災害高風險區域，並配合相關部門做好防護措施。

另據香港明報，長江新一輪洪水已形成，預計今晚抵達江西，鄱陽縣珠湖聯圩附近被劃入泄洪區的6個鄉鎮已進入緊急狀態，逾40萬人加速疏散。

有防汛人員說，洪水加暴雨，可能會對當地防汛帶來很大壓力，但不到萬不得已，不會炸堤泄洪。

報導表示，洪峰預計今晚至明天抵達長江湖口站。鄱陽縣一名防汛工作人員表示，「我們開會時，省水利專家說，這次洪峰估計會導致鄱陽湖水位退減時間被延長10日」。