拜登真心改變對中立場？《外交學人》投書分析原因

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國2020總統大選倒數107天，川普在各項民意調查中落後民主黨對手拜登，且差距拉大中，競選期間在最火熱的中國議題上，川普不斷抨擊拜登的親中政策但遭拜登否認，美國台灣觀測站共同創辦人楊光舜近日投書《外交學人（The Diplomat）》，以其政策智囊團看法的變化，來看拜登是否真如其所言對中採取更為強硬的政策。

民視日前回顧前民進黨立委蔡同榮2008年的一份媒體投書，當中蔡大談與拜登的交手經驗，提到他當年大力推動，美方通過台灣安全加強法，眾議院壓倒性通過後，送到參議院，卻遭到拜登強烈反對，終告胎死腹中，後來他和彭明敏到華府拜見拜登，拜登還說美國對台灣要採取「模糊政策」。蔡同榮指拜登的親中立場其實有跡可尋，拜登是德拉瓦州選出來的參議員，德拉瓦前副州長吳仙標是中國人，吳仙標太太也是中國人，吳仙標太太曾在拜登的德拉瓦辦公室當助理，蔡推測吳仙標夫妻對拜登的中國政策影響很多。

拜登長期擁護「對中交往」、「對台（策略性）模糊」的政策，去年五月，拜登更抨擊川普的對中貿易戰，質疑川普誇大中國對美國就業市場的威脅，更說中國不會是美國的對手。

不過接著下來，拜登對中立場慢慢出現了結構性的變化。楊光舜說，拜登對於中國侵害人權行動及侵略性貿易競爭作法用辭更為強硬，尤其川普不斷拿拜登親中立場作文章，說中國此刻最期待拜登拿下總統寶座，此等指控似令拜登不自在，拜登也開始採用更尖銳的字彙來描述中國領導人習近平，稱下令關押數百萬新疆維吾爾族人至集中營的習是「流氓（thug）」。拜登也挑戰中國在南海認定的禁航區，威脅派轟炸機巡航執行自由航行任務。

在香港國安法火速且粗暴的上路後，拜登更發布聲明指將禁止美國企業參與中國在當地監控及侵害人權的行為、倘若在港美人言論自由遭剝奪會支持明快對中經濟制裁行動。此外別忘了，在蔡英文今年大選連任成功時，拜登也是名列第一波恭賀她連任的美國大咖政治人物。

楊光舜說，拜登這樣的轉變非一夕之變，是其來有自的，主要是他的政策開始呼應過去民主黨執政時期前官員立場的轉變。可以想見，一旦拜登當選，他的外交政策將會受到歐巴馬時期要員，像是副國務卿安東尼‧布林肯（Antony Blinken）、蘇利文（Jake Sullivan）、蘇珊·萊斯（Susan Rice）等人很大的影響。而這些人當中，他們同意中國是專制獨裁政體，但還不致於需要與美交惡。不過，布林肯近期也坦承中國帶來一連串的挑戰，而其商業與經濟作法很難令美國能再持續維持對中現狀。

到了更近期，中國在香港的野心已到了亳不遮掩的地步，令這些前官員顧問們感到不安，其中前美國駐聯合國大使薩曼珊鮑爾（Samantha Power）投書媒體指中國北京在香港的政策及權力擴展令她感到相當擔憂。蘇利文也投書指中國習近平正在透過軍事競爭及影響力擴展塑造全球霸權。這些人認知到中國威脅，當中有人提案對中國採取嚴厲的作法，或要避免中國利用美國壯大國力。

儘管有了這些立場與語調的轉變，但楊承認現要說民主黨菁英在中國政策上出現典範的轉移還早，他希望拜登團隊能提出更多論點，說服選民與國際夥伴他們已準備好面對中國帶來的挑戰。