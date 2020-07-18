傳港府迫台灣駐港代表處官員簽「支持一中」切結書　駐港代表高銘村16日返台

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中共強推香港國安法後不久，有媒體報導，港府竟要求台灣駐港代表處簽下「支持一個中國」的切結書，以此換取駐港代表簽證，但不被台灣官員接受而黯然離港，截至出稿前台灣陸委會尚未對此有回應。

路透16日晚間報導，一位台灣高級官員告訴路透社，台灣駐香港辦事處的幾名台灣官員簽證到期，香港政府要求他們必須簽署「一個中國」的保證，才能給續簽。在無法接受港方脅迫的情況下，駐港代表高銘村已於16日返回台灣。

這位台灣官員說，中共的這種舉動是「史無前例」的，對台北與香港的關係構成了「不必要的政治障礙」。

有媒體質疑，台灣陸委會在16日發布「港版國安法立場說帖」前，就已知切結書一事。16日發布的說帖當中，陸委會違背香港基本法所保障之自由與權利，撕毀對香港「港人治港」、「高度自治」之承諾，更牴觸國際相關規章所揭櫫之普世價值與國際義務。

說帖中譴責該法「欠缺民主合法程序，嚴重侵犯民主人權」，而爭議之處，包括定義浮濫、欠缺明確性，違反罪刑法定原則；域外管轄效力毫無節制，冒犯世界各國主權；高度侵犯思想、言論、新聞、網路自由及天賦人權；「送中條例」趁勢借屍還魂，助長中共遂行「人質外交」；動搖基本法明文之司法權與終審權，破壞司法獨立；中共國安機構凌駕港府；專擅立法未廣泛徵求港人同意等。

說帖中也提到，政府將持續支持港人爭取自由民主，提供關懷與人道援助，並將全力維護國人安全，捍衛我駐港機構權益。

陸委會也重申，政府將隨時密注情勢並發布警示，提醒國人赴陸港澳風險；強化赴港澳通報機制，加強公務員赴港澳安全宣導；完善「臺港服務交流辦公室」，具體行動關照港人；研議爭取香港優秀企業、人才，壯大臺灣發展量能；保持與各國聯繫合作，守護民主之戰略互助；籲相關方面應共同維繫臺港正常交流，保障我民眾及駐港機構權益；強化管理涉陸之港澳人士及資金來臺，升級國安應處；認清「一國兩制」包藏禍心，團結抵制中共政治圖謀。