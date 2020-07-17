【武漢肺炎】得疫苗者得天下 美國、英國、加拿大指控俄國駭客竊資

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫苗研發儼然已成為各國亟欲追求之聖杯，同時也成了駭客下手的一大目標。美國、英國與加拿大16日罕見公開指控俄國駭客團體，正用各種網路攻擊竊取疫苗相關資料。

美聯社報導，這三國情治單位點名俄國的駭客組織APT29（又稱Cozy Bear），就是這波網攻的幕後主使者，2016年美國大選民主黨郵件遭駭事件，也是這批人所為。受害者包括學術單位與藥物研究機構，但並不清楚資訊外洩程度為何。

事實上，國家級網攻時有所聞，美國最近也才針對中國做出類似指控。然而，這次警告的特別之處在於，美英加三國直接指名駭客身分，並鉅細靡遺地說明受攻擊的軟體弱點，顯見各國看重疫苗機密之程度。

這份長達16頁的報告，指出Cozy Bear利用WellMess 與WellMail等惡意程式，鎖定特定機構，尋找任何有機可趁的漏洞。這重量級示警，也意在促使西方各國加強資安防護，絕不能讓苦心取得的成果落入不肖份子手中。

不意外地，俄國堅決否認相關指控，總統發言人Dmitry Peskov事不關己地表示，官方對駭客身分一無所悉，俄國絕無涉入這類攻擊活動。

此一聯合警告也暴露了疫情下資安網絡的薄弱，畢竟當愈來愈多人透過網路、視訊遠距辦公，也意味資料外洩風險益高。在全球爭分奪秒、投注資源研發疫苗時，除了想藉機海撈一筆的民間駭客，急需相關資訊的「不肖政府」，也極可能濫用自身的駭客能力遂其目的。