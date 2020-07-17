國際版畫主題展「版印潮」經典當代並存　大師創作現身台灣國美館

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）國際版畫主題展「版印潮」藉由版畫探討社會潮流及趨勢，可見世界級經典及台灣鉅作，展出85位國內外藝術家共109件展品，自即日起於國美館登場。

國立台灣美術館（以下簡稱國美館）推出國際版畫主題展「版印潮」（The Crze for Print），由呈現畢卡索、趙無極等世界大師及台灣經典版畫作品，更可見國際版畫雙年展（以下簡稱版雙）歷年創作，分為四大主題區呈現，分別為「名家經典」、「寫實之力」、「現代風尚」、「當代演繹」，遵循台灣版畫史脈絡，穿插國際作品開啟東西方藝術對話。

國美館館長林志明表示，此為國美館本季最重要的展，展覽呈現版畫整體變動，亮點在於透過民間收藏，展出很多重要藝術家作品，受到疫情影響也沒關係，可以在該展的「名家經典」展區看到世界級藝術家創作，因為（展品）很珍貴所以分為兩次展出，當然也包含台灣很重要的藝術家。

十分吸睛的為第一展區「名家經典」，可見畢卡索、馬諦斯、夏卡爾等40位大師作品，可一窺西洋美術史發展，以及其如何影響亞洲等地藝術走向，也顯現版畫不只是文學插圖，也是藝術家表達自我的方式之一，將分為兩個梯次展出，首檔自18日起展至8月30日，另外20位藝術家版畫將於9月3日展至10月11日。

此外，「寫實之力」可見對於社會議題的紀實，其中包含女性議題等，多為木刻或是橡膠版畫，其強而有力的線條刻劃出人性奮力的掙扎；「現代風尚」藉由受西潮影響的現代版畫運動，突顯版畫在傳統文化及現代藝術扮演之角色。

最後，「當代演繹」企圖探討攝影、繪畫、版畫間的關係，加入當代數位科技討論並從許多媒材上著手討論版畫，其中，參展藝術家翁梁源表示，很驚訝自己的數位版畫作品被列為展品，他認為數位印刷作品是否可以被列為版畫很值得探討，而數位科技對於未來版畫保存是很重要的環節。

此次主視覺LOGO使用羅平和的版畫「達悟的夢魘」，其為第17屆版雙得獎作品，透過木刻版畫表達對於台灣核廢料「暫放」蘭嶼的控訴，與「版印潮」相呼應，盼藉由版畫探討社會議題及文化潮流。

「版印潮」共邀請85位國內外藝術家展出，版畫創作94件、圖書文獻15件，更多詳情請前往官網查詢。



參展藝術家翁梁源(持麥克風者)等於今(17)日記者會上講述創作(圖/台灣英文新聞)