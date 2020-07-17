台灣證券交易所：ETF種類多元 投資人應留意各類型ETF不同的特性及風險

證交所統計，今（2020）年截至6月底，集中市場掛牌上市ETF資產規模達5,347.8億元，較去（2019）年底成長25%；ETF日均成交值137.3億元，較去年同期增加45%。ETF市場蓬勃發展，產品線日益多元完整，惟各類型ETF之投資標的、報酬與風險狀況可能南轅北轍，投資人務必先認識商品特性及風險，再依需求做選擇。

證交所表示，一百多檔上市ETF可概分為兩大類。一類是傳統型ETF，追蹤國內外股票、債券等現貨表現。這些ETF以買進並持有一籃子股票、債券、REITs等有價證券為主，對於看好市場長期向上趨勢，或想獲得穩定配息的投資人來說，這類ETF適合作為核心部位或定期定額標的，納入中長期理財規劃。雖然是傳統型，投資仍有一定的風險，選擇標的時，建議先瞭解市場風險、信用風險、終止上市風險等，觀察流動性、折溢價、追蹤偏離程度，並定期檢視自身投資配置的風險集中度，必要時加以調整。

另一類是交易型ETF，包含原型期貨ETF、槓桿型ETF及反向型ETF，分別以追蹤期貨指數表現、讓單日報酬放大為兩倍以及獲得與標的反向之報酬為目標，主要投資標的是期貨而非現貨。這類ETF可供短線操作、避險等策略運用，但價格波動可能較傳統型ETF來得大，再加上期貨到期前須轉倉、槓桿反向ETF須每日重新平衡，故這些ETF會頻繁的調整期貨持倉部位，較高的管理費用、轉倉及交易成本對長期績效表現或有負面影響，因此只能夠短期交易，不適合長期持有。

為保護投資人，首次交易期貨ETF或槓桿反向ETF前，依規定須簽署風險預告書，且只有具適格性條件者才能買賣槓桿反向ETF；另可從證券代號清楚識別：原型期貨ETF第六碼為U，槓桿型及反向型第六碼分別為L和R（詳下表）。投資人務須瞭解期貨與現貨的差異、正逆價差變化及每日複利效果的影響，並審慎評估折溢價及追蹤偏離等風險，尤其現有2檔槓桿型期貨ETF雖獲准暫時豁免清算，但該豁免之適用僅止於109年9月30日，投資人仍應隨時注意下市風險。

證交所推動ETF多元創新的同時，亦注重市場衡平發展，並致力於教育宣導。觀察過去五年，2015至2017年因主管機關剛開放槓桿反向ETF及期貨ETF，新上市者以此類居多，不過2018年以來發行面又回歸以傳統原型為主，並結合股利、ESG、科技等主題而廣受青睞。至今年6月底的數據顯示，上市ETF發展尚屬均衡，傳統型與交易型檔數幾乎各半，適合中長期投資的傳統型ETF資產規模占比約六成，而適合短期操作的交易型ETF成交值占比則達七成以上。

為使投資人瞭解各類ETF特性、投資風險以及市場運作制度，證交所結合周邊單位與投信業者，自今年5月與媒體合作刊載一系列ETF專題報導，並陸續置於證交所ETF專區「教育宣導品」項下供瀏覽，期助大眾建立正確認知及觀念，讓ETF市場發展愈臻健全。