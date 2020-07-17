台灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.89% 上市股票總市值達37.07兆元

根據台灣證券交易所統計，2020年7月17日發行量加權股價指數收盤為12,181.56點，較上週(2020年7月10日)的12,073.68點上漲107.88點，漲幅約為0.89%，台灣50指數收盤為9,556.06點，較上週的9,342.75點上漲213.31點，漲幅約為2.28%，寶島股價指數收盤為13,987.42點，較上週的13,947.87點上漲39.55點，漲幅約為0.28%。產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲3.10%為最大，跌幅以生技醫療類指數下跌8.45%為最大，未含金融類指數上漲106.19點，漲幅約為1.03%，未含電子類指數下跌25.21點，跌幅約為0.17%，未含金融電子類指數下跌29.15點，跌幅約為0.24%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆561.87億元，全體上市股票成交金額為9,807.33億元，股票成交量週轉率為2.46%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,073.51億元，占全體上市股票交易金額31.34%

第二名，電子零組件類1,421.57億元，占全體上市股票交易金額14.49%

第三名，光電類1,085.66億元，占全體上市股票交易金額11.07%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，生技醫療類12.02%

第二名，電子零組件類8.11%

第三名，光電類7.06%

累計今年年初開盤迄今共129個交易日，集中市場總成交金額為23兆1,754.14億元，市場日平均成交金額為1,796.54億元，股票成交量週轉率為55.03%，股票日平均成交量週轉率為0.43%。

2020年7月17日全體上市公司市場總值為新台幣37兆725.00億元，較上週(2020年7月10日)市值36兆7,451.36億元增加3,273.64億元，增幅約為0.89﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)