暑假造訪忠寮社區探索獨角仙生態及百年古厝

照片來源：新北市政府農業局提供
照片來源：新北市政府農業局提供
新北市淡水忠寮社區將於7/18(六)、7/19(日)二日辦理探索獨角仙夏季活動，帶您探索獨角仙魅力，走訪百年古厝尋幽，現場更提供有機農特產品市集讓遊客品嚐選購，邀請您週末假期不妨前往新北農村社區，感受有別以往的夏季旅遊體驗！
導覽解說於7/18(六)、7/19(日)之10:00、11:00、14:00在演戲埔腳生態園辦理，不用事前報名現場直接集合即可，由社區專人帶領民眾認識社區生態保育成果、觀察獨角仙了解生活習性，並走訪社區百年古厝，讓民眾一睹古蹟風采與古人來台打拼故事。現場市集邀請忠寮社區有機小農與青年農民共同參與擺設攤位，販售當季有機農特產品與加工品，讓民眾買得道地又安心。
淡水忠寮社區李鎮榮理事長表示，社區境內有淡水區第一大溪流「公司田溪」，形成長久以來農業生活型態；近年來積極參與農村再生，不僅保留百年歷史李氏古厝群，及素人畫家李泳沱故居等人文風情，更打造早期農村水車、土角厝、石臼等農業機具，使忠寮社區有著豐富的自然生態及人文風情，歡迎大家來社區秘境走走。
新北市政府農業局長李玟表示，農業局長期輔導忠寮社區推動社區營造，忠寮社區透過政府的農村再生計畫及在地居民的努力下，打造社區獨特的人文與環境，進而活化農業休閒產業，歡迎民眾前往社區參加活動，發掘社區生態魅力！
淡水忠寮探索獨角仙夏季活動：
活動期間：7/18-19，每日09:30-15:30辦理，導覽解說不需報名直接至現場集合，活動免報名費（市集消費除外）
洽詢電話：0931-037193 李鎮榮理事長
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