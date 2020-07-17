暑假造訪忠寮社區探索獨角仙生態及百年古厝

新北市淡水忠寮社區將於7/18(六)、7/19( 日)二日辦理探索獨角仙夏季活動，帶您探索獨角仙魅力， 走訪百年古厝尋幽，現場更提供有機農特產品市集讓遊客品嚐選購， 邀請您週末假期不妨前往新北農村社區， 感受有別以往的夏季旅遊體驗！

導覽解說於7/18(六)、7/19(日)之10:00、11: 00、14:00在演戲埔腳生態園辦理， 不用事前報名現場直接集合即可， 由社區專人帶領民眾認識社區生態保育成果、 觀察獨角仙了解生活習性，並走訪社區百年古厝， 讓民眾一睹古蹟風采與古人來台打拼故事。 現場市集邀請忠寮社區有機小農與青年農民共同參與擺設攤位， 販售當季有機農特產品與加工品，讓民眾買得道地又安心。

淡水忠寮社區李鎮榮理事長表示，社區境內有淡水區第一大溪流「 公司田溪」，形成長久以來農業生活型態； 近年來積極參與農村再生，不僅保留百年歷史李氏古厝群， 及素人畫家李泳沱故居等人文風情，更打造早期農村水車、土角厝、 石臼等農業機具，使忠寮社區有著豐富的自然生態及人文風情， 歡迎大家來社區秘境走走。

新北市政府農業局長李玟表示， 農業局長期輔導忠寮社區推動社區營造， 忠寮社區透過政府的農村再生計畫及在地居民的努力下， 打造社區獨特的人文與環境，進而活化農業休閒產業， 歡迎民眾前往社區參加活動，發掘社區生態魅力！

淡水忠寮探索獨角仙夏季活動：

活動期間：7/18-19，每日09:30-15:30辦理， 導覽解說不需報名直接至現場集合，活動免報名費（市集消費除外）

洽詢電話：0931-037193 李鎮榮理事長

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