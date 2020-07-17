金門爆發牛結節疹疫情　歐盟將贈台灣10,000劑疫苗

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）金門上週爆發牛結節疹疫情，至今約有100隻牛隻遭到撲殺，農業委員會緊急向國外採購疫苗的同時，傳出歐盟捐贈我國一萬劑疫苗。

農委會上週五（10）證實金門出現首例牛結節疹（lumpy skin disease），並撲殺23頭發病牛隻；農委會當時表示，發病牛隻病毒採樣與2019年中國發表之流行病毒株基因序列相似度高達百分之99，推斷病毒應是由中國透過蚊蟲夾帶而來。

農委會副主委黃金城透露，在確認金門爆發牛結節疹疫情後，農委會即向世界動物衛生組織（OIE）接洽，請求協助向其他國家採購疫苗，而歐盟知悉後便表示他們有部分庫存，也願意贈送台灣一萬劑疫苗使用。

黃金城指出，疫苗需採低溫運送，後續將由歐盟安排。而農委會也已向南非採購一萬劑疫苗，預計下週二（21）抵達台灣，周三開始在金門全面施打，預計兩天之內能完成金門縣內約6,000多頭牛隻的疫苗施打。

綜合媒體報導，截至週四（16）為止，金門共有42座養牛牧場出現牛結節疹，累計撲殺104頭牛隻並焚化銷毀。目前政府已暫停金門的牛隻、牛肉品，以及加工品輸往台灣，所有自金門到本島的飛機、船隻也須做好消毒工作。

根據農委會，牛結節疹為痘病毒所造成的病毒性疾病，主要靠病媒蚊、蠅、壁蝨傳播，例如庫蠓及刺蠅等，人畜不共通，死亡率約為百分之1至5。