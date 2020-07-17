中華電信2020「IoT大平台創意應用大賽」開跑

中華電信身為國內電信業龍頭，長期深耕資通訊服務， 積極投入5G、AI等應用研發；為推動物聯網教育， 中華電信祭出155萬元高額獎金，舉辦年度品牌賽事「 IoT大平台創意應用大賽」，期望吸引學子、社會創作者， 運用IoT大平台激發多元創意， 使創作更符合5G物聯網產業應用； 本屆賽事徵件日期自即日起至9/11止， 期望在5G及各領域開創嶄新應用服務。

物聯網創新應用NB-IoT增設特別獎

中華電信擁有5G最大頻寬及最佳頻段， 將驅動物聯網提供更多樣化的應用服務，今年「 IoT大平台創意應用大賽」以可商轉創意為核心， 提供包含網路管理、裝置連線、應用開發、AI應用、 大數據分析等主要功能，在資安完善的網路環境中， 參賽者可於平台上以最大化多元整合設計，建立專屬應用服務， 共同建構IoT產業生態系。中華電信謝繼茂董事長也特別表示：「 因應5G來臨，特別於本屆賽事增設『行動物聯特別獎』， 鼓勵參賽者以NB-IoT激發更多創新應用及商業模式， 使創作更符合5G物聯網產業應用，滿足智慧城市全方位的需求。」

各方好手展長才高額獎金等你拿

本次賽事組別分為校園組與社會組，無論是在校學生或應屆畢業生、 社會人士或一般個人、新創團隊、企業組織、 相關產業人士及各領域的Makers皆可參加， 參賽者可就智慧城市、智慧家庭、智慧健康、智慧交通、智慧安防、 智慧農業、智慧環境、智慧校園、智慧監測、 智慧追蹤等面向進行研發創作。此外，參賽者作品只要使用NB- IoT技術，即可額外享有「行動物聯特別獎」參賽資格， 該獎項與原組別可同時獲獎，最高可獲得39萬元。 中華電信IoT大平台創意應用大賽，總獎金高達155萬元， 就等你來參加，有意角逐賽事高額獎金與榮譽的數位好手， 歡迎踴躍報名，一圓數位創作夢想。

徵件日期到9/11止，詳細比賽辦法請參照以下連結：

賽事報名網站:

https://iot.cht.com.tw/ 2020CHT-IoT/index.jsp

活動粉絲頁:

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