新北戶外教育資源整合平臺上線 好吃好玩一鍵報哩哉！

新北市謝政達副市長今(17)日至永續環境教育中心 出席「戶外騎跡、新北好行」活動，體驗「戶外教育資源整合平臺」 ，並與米倉國小親師生一起在八里左岸自行車道騎乘單車， 沿路欣賞並拍攝淡水河美景，及品嚐在地特色小吃雙胞胎， 鼓勵家長和小朋友在暑假期間走出戶外， 防疫之餘也能啟動健康的新生活模式。

謝政達副市長表示，新北市是一個沿著河流發展的城市， 有全臺最長的河濱自行車道， 並設置自行車租借站方便市民騎乘使用， 高灘處已建置超過10條優質單車路線，其中「 大漢及新店溪自行車道」與「淡水河左岸自行車道」 更獲選十大自行車經典路線，另外教育局也建置「戶外教育資源整合 平臺」，一網打盡新北各景點路線， 市民可以親子同行一起體驗單車旅遊，可以結合戶外教育、 生態課程進行，歡迎市民多多利用。

米倉國小陳瑀嫺同學說：「第一次跟爸爸一起騎協力車， 覺得非常好玩，可以一邊看美麗的淡水河、一邊看綠油油的草皮， 累了還可以在老街吃冰淇淋！現在放暑假了，我跟家人、 同學可以利用戶外教育平臺，看看有哪些很棒的路線，一起去玩！」 。

教育局進一步表示，新北市戶外教育推動有成，今年完成「戶外教育 資源整合平臺」，這個網站結合觀光旅遊網、108條好撼路線、 青春山海線等新北在地優質戶外路線，網站介面分為「依區域」、「 依類別」2種選擇，區域部分將新北市交通生活圈分為四大區塊， 類別部份依據新北生態特色分「山、河、海、城」四大分類， 網站中優質景點超過150處，讓市民不用再搜尋很多網站， 可以透過單一入口平臺隨時隨地、隨心所欲的自由安排半日、 一日遊行程，平臺網址連結：https://www.sdec. ntpc.edu.tw/p/404-1000-1913. php?Lang=zh-tw。