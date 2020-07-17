台灣移民署關懷新住民子女 座談總統教育獎獲獎者鼓勵繼續向前

梁副署長鼓勵獲獎的學生們未來都能依心中的目標邁進。（照片來源：移民署） 梁副署長鼓勵獲獎的學生們未來都能依心中的目標邁進。（照片來源：移民署）

為鼓勵2020總統教育獎獲獎新住民子女，移民署副署長梁國輝7月17日於圓山飯店與獲獎之親師生進行關懷座談，並分享同學們的獲獎喜悅。

為鼓勵同學們積極向上，梁副署長致贈移民署「108學年度新住民子女總統教育獎勵金」及紀念品給獲獎同學，現場的同學、家長及師長都充分感受到移民署對新住民及其子女的重視及肯定。

本次獲獎同學不論在課業或各類競賽活動表現都相當優異，並對未來充滿期待。例如來自花蓮縣的林銘祥同學，曾獲教育部全國慈孝家庭楷模、孝行獎。

彰化縣的莊子瑋同學，曾獲縣級英文讀者劇場比賽第2名，拔河比賽冠軍。銘祥和子瑋都有著飛行員的夢想；長大想當空軍，在天空翱翔。

基隆市的楊博崴同學，曾獲各項市級桌球比賽名次，未來希望能夠持續精進球技。高雄市的林欽輝同學，代表學校參加物理奧林匹亞競賽獲得佳績，未來希望透過他的數理長才幫助更多弱勢。

新北市的林欣卉同學，國三跳級入選成人女子足球國家代表隊員，隨隊參與2018亞運拿下4強，她希望成為旅外選手繼續為國爭光。

宜蘭縣的鄭翠玄同學，參加三級會計能力測驗宜蘭縣第一名，她希望成為律師，服務更多弱勢新住民。

梁副署長表示獲獎同學都能以樂觀積極的態度，在逆境中激發潛能，勇於接受環境挑戰，也期許大家未來都能依心中的目標邁進，移民署也將持續結合各部會推動各項新住民服務，積極投入新住民及其子女培力工作，使新住民新力量得以有展能的機會，進而營造尊重多元，欣賞差異的社會。（新聞轉載自新住民全球新聞網）