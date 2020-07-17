疫情之下深化雙邊交流 紐西蘭毛利新年節第3度在台北舉辦

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台灣紐西蘭商工辦事處自2018年起，與原民會合作，每年辦理毛利新年節活動，今年因疫情影響，縮小活動規模，改以傳統毛利美食文化為主，並強調臺灣原住民族與紐西蘭毛利族的深厚連結。

過去曾經前往紐西蘭交流，與毛利部落結下深刻友誼的花蓮縣玉里鎮哈拉灣部落族人，亦特別組團北上支持。

今（17）日下午原住民族委員會與紐西蘭商工辦事處在臺北舉辦Matariki毛利新年節活動，由原民會夷將．拔路兒Icyang．Parod主委及紐西蘭駐臺涂慕怡(Moira Turley)代表共同主持，總統府Kolas Yotaka發言人及多位駐臺使節代表皆出席共襄盛舉。

紐西蘭商工辦事處表示，每年6月至7月，紐西蘭各地皆會舉辦以毛利文化為主題的新年節慶活動，包括傳統戰舞(kapa haka)、傳統美食(hangi)以及藝術展演等。

毛利新年節為紐西蘭毛利原住民族人重要的節慶，依據Matariki星團（又稱昴宿星團或七姊妹星）的顯現時間，代表一年一度的新年到來，對毛利族人來說，Matariki星團決定季節的變化與航海的方位，也預示來年的收成，若星團愈亮，則表示來年氣候暖和及作物豐收。

原民會主委夷將Icyang表示，今年續辦毛利新年節，除了象徵毛利文化中家人親友團聚與分享的時刻以外，也彰顯臺紐原住民族間特殊的文化連結，以及臺紐雙邊一起走過嚴峻疫情的挑戰，新的開始、新的希望。