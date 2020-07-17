台北市府重新核發建照　遠雄：盡快申請大巨蛋復工

施工中的台北大巨蛋與台北市景 施工中的台北大巨蛋與台北市景 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）停工逾五年的台北市遠雄集團大巨蛋建案，在爭議多時後今（17）日獲台北市政府重新核發建照，遠雄在稍後表示將盡快申請復工；不過雖遭勒令停工五年，外界仍質疑遠雄持續進行施工。

台北市建築管理工程處建照科今日發布新聞稿稱，大巨蛋工程已完成都市設計審議、環境差異分析審查，以及防火避難性能評定等，建管處因此依《建築法》相關規定，依法核發大巨蛋建案第三次變更設計。

市政府都市發展局表示，《建築法》第34條明文規定建造執照核發，主管建築機關就規定項目審查，其餘部分由建築師及專業工業技師依規定簽證負責，大巨蛋第三次變更設計經都審、環差，以及防火避難性能評定審查完成後，經台北市建築師公會協助就規定項目審查完竣後，依法同意變更設計。

大巨蛋建案遭勒令停工迄今約五年三個月。台北市府表示，過去五年間要求大巨蛋工程容納人數大輻下降、增設安全梯、防火區劃、增加避難面積，並完成七次都市設計審議、二次環差審查、二次防火避難性能審查，以及通過防火避難模擬，以保障大巨蛋使用安全。

不過，大巨蛋工程目前仍有不符違反相關法規「建築技術規則」的部分，台北市府呼籲遠雄集團應儘速依法修正圖說內容送審。

遠雄集團發言人楊舜欽稍後表示，第三次建照變更後，遠雄集團會在最快時間申請復工許可，同時準備人、機、物料，待許可核准後，依照工項依序進場施作。

楊舜欽接著指出，外界關心的建築技術規則，遠雄集團後續會再申請變更，核准後依照規則按圖施作，接續會針對投資營運企劃書進行修訂，修正過程與市府共同研擬，在符合BOT（民間興建營運後轉移模式）契約的前提下，共創社會的最大利益。

大巨蛋工程停工五年，不過若拿出五年前後的照片對照，不難發現工程的明顯變化，也使得外界普遍質疑遠雄違法復工。不過針對這個議題，無黨籍台北市議員邱威傑坦言，因缺乏建築相關的專家鑑定，因而沒有證據證明遠雄違法，「遠雄的確是有權基於公安需求，針對外牆與必要結構進行施工。儘管我與許多議員都曾質疑遠雄擴大解釋公安需求，違法復工，但是除了空調與數張座椅的爭議，我們苦無證據。」