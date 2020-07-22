〈時評〉台灣環保問題嚴重　政府應儘速擬定完善環保政策

台灣經濟發展已有相當基礎，但是環境保護問題卻日益嚴重，政府必須重視，加大整頓力度，確保國人生存安全，並且讓後代子孫都能在這塊土地上生生不息繁衍，安全生活。

最近台商從中國回流，替股市創造30年難見的高峰，但是值得警惕的是，我們做好環境保護的準備嗎？工業發展替台灣帶來繁榮，同樣地如果不做好環境保護的準備，將來付出的代價，也必然慘痛。台灣多年來為了經濟發展，所造成的環境汚染，媒體連篇累牘的報導，令人怵目驚心，但是改善了嗎？答案恐怕是否定的。

以河川為例，台灣南部除了曾文溪、鹽水溪、四重溪以外，其他河川都有超過四成的河段，遭受嚴重污染，其中急水溪、二仁溪和東港溪甚至有七成以上河段是中度或嚴重污染，北港溪整條溪都嚴重污染，是全台灣汚染最嚴重的河川。東部的秀姑巒溪，近年中度汚染河段激增，甚至飇升至68％。

桃園工業園區年產值高，同様付出慘痛代價，觀音工業區附近的富林溪、中壢工業區的埔心溪，中下游重金屬濃度破表，鉛濃度達410ppm，是上游的80倍。桃園海岸無一處是浄土，因為工業廢水順著溪水入海，使沿海40公里的牡蠣肉竟成綠色，而且重金屬污染極可能已擴散到食物鏈中，威脅國人健康。

再說到農藥汚染，台灣農藥使用量居世界之冠，每公頃用量17公斤，遠超過全球單位用量平均的0.5公斤，而美國是2.25公斤、歐洲2.5公斤、韓國6.6公斤、日本11公斤。去年台灣農藥使用量是2萬5555公噸，全部都要用在國人每天必須食用的食品上，叫國人怎麼安心？身體怎麼健康？

空氣品質呢？過去空氣品質下降時，主管機關常諉過於中國霧霾南下，其實台灣有7成空氣汚染是產生於工業排放及交通工具排放之廢氣。目前台灣PM2.5平均每立方公尺達23.5微克，是世界衞生組織每立方公尺10微克目標的2倍多，和0ECD36國相比，台灣是PM2.5濃度是第二高，空氣品質之糟，可以證明。

台大醫院曾針對45歲以上醫師進行健康檢查，發現受檢的300人中，有12人有肺癌，經追查原因發現，距離台大醫院不到5公里的古亭檢測站，過去十年的空氣污染指標(PSI）是台北市七大測站之冠，附近居民的健康狀況，當然值得憂慮。

垃圾問題呢？同樣嚴重，台灣每年有廢鋁罐12億支、廢鐵罐8億支、塑膠100萬公噸、廢寶特瓶2億4千萬支，另外還有廢汽車11萬輛、廢机車14萬輛、廢輪胎727萬條，再加上家庭、商店、工廠每天產生的廢棄物，那麼龐大的垃圾量都到那裡去？

以台灣最大的廢棄物掩埋廠及廢棄物固化處理公司可寜衞為例，一年只處理了4％的垃圾，其他呢？即使加入全部合法的廢棄物處理公司，總計也不會超過20％，難怪台灣處處可見垃圾山，海灘垃圾堆積，山間小徑隨處可見大、小廢棄物，這是我們期待的台灣寶島嗎？

猶憶環保鬥士齊柏林空拍「看見台灣」紀錄片，當時曾經引起國人及政府重視台灣環保問題，現在哲人已痿，他最後為環保付出生命的代價，國人怎麼會忘記這位環保巨人，更不可以因為經濟發展，犧牲了台灣的生活環境，我們沒有資格透支未來子孫在這塊土地生存的權利，政府應該劍及履及，儘速擬定完善之環保政策，保護生活在這塊土地上的人民健康平安。