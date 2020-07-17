台灣阿里山 鄒族「神話的大地」讓旅遊更精彩 【有影片】

（台灣英文新聞 / 林靜怡 嘉義採訪報導）為推動「2020脊梁山脈旅遊年」，阿里山管理處特別邀請在台日本攝影師小林賢伍(Kengo Kobayashi)為阿里山拍攝【神話的大地】宣傳短片，今(17)日在嘉義觸口遊客中心舉辦發表會。

交通部長林佳龍表示，政府在疫情期間仍然為國內觀光儲備能量，對觀光產業辦理各項紓困方案。最近疫情也逐漸舒緩，也推出「安心旅遊國旅補助方案」，讓旅客玩更多、省更多，以刺激民眾於國內旅遊，希望【神話的大地】能為疫情後觀光市場開啟旅行的對話，活絡阿里山鄒族文化及古道國際能見度。

阿里山國家風景區管理處處長馬惠達稍早接受Taiwan News訪問時表示，我們的原住民朋友依循先人傳統領域足跡，再結合自然山林之美，創造了全球屬於台灣獨一無二、令人感動的旅遊環境。完整訪問如下：

知名日本攝影師小林賢伍，以其宜蘭礁溪神級景點抹茶山攝影作品而聞名。他分享，許多鄒族的長者都還能用日語溝通。對他來說，阿里山是座特別的山，因為裡面有許多日本時期留下的古文物，這是別的地方沒有的特色。因此，對許多日本人來說，來到阿里山彷彿回家一樣。

阿里山管理處從2019年在發展脊梁山脈生態旅遊到今年7月已有26團共計296位旅客參與，約有新台幣近300萬觀光產值，於部落端預計逾新台幣200萬元之觀光收入，所有遊程之食宿遊購完全由在地部落業者接待以使觀光收益回饋部落，提升部落福祉。

影片轉載自交通部阿里山管理處youtube