國際航班未全開 外交部最後一次延長外籍人士在台灣停留期限

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）針對受武漢肺炎（COVID-19）疫情影響而滯留我國的外籍人士，外交部分別在3月21日、4月17日、5月18日及6月15日4次宣布延長在臺合法停留期間30天的措施。有鑒於國際航班仍未恢復，外交部宣佈，第5次自動延長外籍人士在台停留期限30天。

外交部今（17）日發佈新聞稿，近來國際疫情發展狀況雖有趨緩跡象，但各國仍普遍維持邊境嚴管，國際航班也未恢復正常，國際旅行難度仍高。針對2020年3月21日（含）以前，以免簽證、落地簽證或持停留簽證入境我國，且停留期限尚未逾期的外籍人士，其在臺得停留期限，第5次自動延長30天（共計延長120天），毋需另行申請。

但在臺總停留天數不得超過180天（自入境隔日起算為首日）。此項措施將視疫情發展狀況檢討調整。另考量外籍人士法定停留期限最多180天，且各國政府多未限制其本國國民返國，此為外交部最後一次通案延期措施，請相關外籍人士預作行程安排。

此外，針對在臺停留期限已達180天的停留延期或已逾期停（居）留者，只要符合相關規定，包括「包括「返回母國運輸工具因疫情停航者」、「配偶、經註記之同性伴侶、父母或未成年子女在臺灣地區設有戶籍或合法居留者」、「持外國護照入國之兼具居住臺灣地區設有戶籍國民身分者」、「經中央目的事業主管機關認定有辦理延期停留必要者」，以及「其他具正當理由且經審酌確有必要辦理延期停留者」，皆可辦理延長停留期間30天。