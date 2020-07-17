降血脂藥治癒新冠肺炎患者？以色列教授提出「燃脂」創意作法

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）為了儘速消滅新冠肺炎的疫情，各國都在全力研發疫苗，除了研究新藥以外，偶爾也會發現市面上已存在的藥可以做「仿單標示外使用」來治療這致命的疾病，以色列研究員就在近日發現，一款上市已久的藥物，或許可以大幅降低病毒的傷害力。

以色列希伯來大學的生物醫學工程師Yaakov Nahmias教授的最新研究顯示，新冠肺炎病毒之所以兇殘，是因為它會讓脂肪囤積在肺部，只要從這個角度去著手，事情就會簡單許多，因此他提出使用常見的膽固醇控制藥物「弗尼利脂寧」，其主成份為非諾貝特（fenofibrate），來對抗新冠肺炎病毒的想法。

Nahmias教授研究新冠肺炎與其「親戚」流感的差別，才發現它會讓脂肪屯在肺部，同樣的情況也出現在肝部等其他器官，這很有可能是病毒生存的要件之一，換言之，只要能阻止病毒強迫脂肪囤積在這些地方，就可以減少對病患的傷害，而弗尼利脂寧的作用，正是啟動細胞分解脂肪的程序。

不只如此，由於現階段被實驗性用於伊波拉病毒、SARS和MERS的瑞德西韋(Remdesivir)，不只仍在等待美國食品藥品監督管理局(FDA)的審核，存量也很稀缺，相較之下，在市面上數量十分充裕的弗尼利脂寧如果有效，將會是患者的一大福音。

Nahimias教授指出，新冠肺炎病毒之所以危險，不是因為傳染性，也不是因為身體沒有殺死病毒的能力，而是在於獨特的「症狀」，雖然他的研究目前只是理論，如果能夠在醫療機構證實其功效，新冠肺炎的傷害實際上與普通流感無異。

他說，只要藥物能消除症狀，身體就能自己擊敗病毒。