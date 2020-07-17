賀！台灣電力公司奪德國紅點設計大獎　「電幻1號所」科技藝術打造綠能品牌

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)台電點亮十三層、電幻1號所與川流電湧文資特展同獲「品牌與傳播設計」(Brands & Communication Design)大獎肯定，其中，點亮十三層更勇奪最大獎-最佳設計獎(Best of the best)。

台電近年積極投入文化藝術領域，如首創公共藝術活化文化資產推動點亮十三層，或是主打「能源健身房」、也是全國首座綠能主題展示館的「電幻1號所」，以及川流電湧文資特展，同獲2020德國紅點設計大獎(Red Dot Design Award)，其中點亮十三層更勇奪最大獎-最佳設計獎(Best of the best)。



去年9月13日中秋夜台電於新北瑞芳點亮十三層遺址，現場如演唱會湧入逾萬人，爭睹全台最大歷史建築點亮(圖/台電)

台電表示，台電近年集結公司內公共藝術、公關與文創單位籌組跨部門團隊，攜手業界知名團隊投入文化藝術領域，此次獲紅點年度最佳設計大獎的點亮十三層，以公共藝術活化文資新模式，去年中秋夜點亮，再現過往黃金礦業風華，6月甫獲北美照明協會獎項。

台電說明，十三層過往是瑞芳金瓜石最大選礦場所，80年代末隨礦產減少和台金公司結束營業轉由台電接管，後雖因土地金屬物質列為污染控制場址，其文資價值仍獲肯定，陸續入選新北市歷史建築及世界文化遺產潛力點，台電除確保民眾不受影響，亦嘗試以「遠觀型」公共藝術推動文資活化，與國際照明大師周鍊、藝術家何采柔及一隱照明設計團隊合作。



電幻1號所外觀(圖/台電)



VR虛擬實境的六軸機器人(圖/台電)

而「電幻1號所」則是全國首座綠能主題展示館，也是第一座蓋在變電所上的展館，主打結合能源與健身房的沈浸式體感互動「EnerGym能源健身房」，奪下紅點品牌與傳播設計獎，另7月也獲美國博物館協會繆思獎(MUSE Award)、義大利A' Design Award及TID Award台灣室內設計大獎等3獎。

電幻1號所館長徐譽魁表示，「電幻1號所」使用數位科技互動方式探討能源問題，在200坪空間使用故事性方式呈現，整個體驗過程具有教育意義也十分有創意！

徐譽魁強調，「電幻1號所」不只是展示館，而是以品牌概念打造，持續和社會大眾溝通落實推動綠能教育，這次獲得國際獎項肯定，將更努力推廣場館成為綠能教育中心，並成為交流平台創造新價值。

「EnerGym能源健身房」以彈跳、舞踏、投籃、戰繩、飛輪等身體互動連結再生能源發電原理，並用數位藝術科技方式呈現，堪稱全台最好玩展館，現場更可體驗全台首座結合VR虛擬實境的六軸機器人。

另外，川流電湧為台電文資特展，以點亮台灣發展的百年水力發電為題，用平易近人方式將電力轉化成不同面向與觀眾對話，將較生硬的文資內容轉譯成可理解的訊息，此次也獲紅點殊榮肯定。

台電將於18日起將推出感謝祭活動，只要民眾前往位於板橋的電幻1號所參觀打卡，就有機會拿共100份的VR體驗券及超美展館品牌設計品。