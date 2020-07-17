簽證到期未獲新簽 台灣駐港機構5組長僅剩1人

由於簽證到期，台灣駐香港機構多名主管近日先後離港返台，但港方遲不予接任人簽證，使駐港機構編制中的5個組長只剩下經濟組組長倪伯嘉，不過，目前領務和簽證工作仍正常運作。

台灣媒體昨天報導，大陸委員會駐港機構台北經濟文化辦事處代理處長高銘村因拒簽「一個中國」切結書而離港。

據悉，在高銘村離港前一天，台北辦事處服務組組長周家瑞及綜合組組長李晉梅已先行離港返台。消息指出，周、李兩人都因為工作簽證到期而離港。

目前台北辦事務轄下5名組長中，只剩下經濟組組長倪伯嘉，他本身是經濟部駐港代表、遠東貿易服務中心駐港辦事處主任。台北辦事處是陸委會駐港機構，統籌和主導其他駐港機構的工作，辦事處下設服務組（領務工作）、經濟組、新聞文化組、聯絡組、綜合組，其中聯絡組和綜合組為陸委會派遣人員。

高銘村是聯絡組組長，台北辦事處前處長嚴重光兩年前離港後，陸委會派遣的接任人一直未能獲港府發給來港工作簽證，因此處長一職由高銘村暫代。所以，這次高銘村離港後，台北辦事處同時出現處長和聯絡組組長的空缺。

近兩年來，台灣除了陸委會駐港代表未能來港外，文化部駐港代表、光華新聞文化中心主任也因為遲遲未獲港府發給工作簽證而放棄來港。文化部駐港代表同時兼任台北辦事處轄下新聞文化組組長，也因此，組長職位一直由光華中心其他秘書代理。

根據台灣媒體的報導，高銘村此行離港返台，是因為申請工作簽證延期時，港府要求他簽署支持「一個中國」的切結書，但遭拒絕。至於李晉梅和周家瑞是否遇到類似問題，目前不得而知，但兩人離港前，工作簽證確實已經到期。對於高銘村離港，台灣媒體形容是港區維護國家安全法生效後令台灣關係惡化。但事實上，近幾年台灣政黨輪替後，港府早已改變對台政策，令台灣駐港代表或主管未能順利入境，當中包括台北辦事處處長和光華中心主任。

這次負責領務的周家瑞和台北辦事處綜合業務的李晉梅離港後，未知其接班人能否順利來港。據悉，除了一級主管外，台灣各駐港機構多名秘書的工作簽證也已經過期並已申請延期，但至今未獲港府回覆。而駐港單位一般組員原則上一任3年，相關人員尚無換屆問題。儘管如此，台北辦事處及各組人員至今持續運作，為國人提供服務，並向在港外國人提供領務服務以及處理港人的簽證申請。