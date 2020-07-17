【台灣監察院人事案】全武行再上演　立院65票同意通過陳菊任監察院長

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）藍綠立委監察院人事同意案表決之爭持續延燒，反對提名陳菊任監察院長的國民黨立委，從端午假期占領攻防到本周五（17日），藍綠立委上午九點開議前就在場內僵持，藍委更破壞圈票所與票匭阻止投票，但人事案仍在爭議聲中以65票同意票通過。

監察院長同意案12點準時開票，陳菊以65票同意、3票不同意、2票棄權，通過監察院長人事案。

為讓監察委員人事同意權案能在17日順利表決，民進黨立委周四下午發動「清場」，藍綠經過約50分鐘的激烈推擠後，立法院長游錫堃趁亂宣布開會，最後出席57人中，贊成53人、反對4票，通過民進黨團提案，停止說明及詢答，將監察院人事同意權案，提報院會，以無記名投票表決。

不過，國民黨團不滿16日投票結果，抓包民進黨立委陳瑩根本不在場，投票當時正在三立政論節目錄影，從三點至五點多，她不在現場卻有投票記錄，懷疑有違規事實，因為根據議事規則、慣例，人不在場是不能插卡的，要議事人員確認人在場才能插卡，委員也不會幫別人插卡，等於昨天有人冒名頂替陳瑩插卡，整個投票過程都是無效的。

國民黨團表示，若審查會無效，今天也不能投票，要求「停止投票」，重新召開審查會，更揚言提告偽造文書。

全武行接著周五再度上演。繼16日有民進黨立委在臉書上稱遭國民黨立委咬傷後，以及國民黨立委回擊身上也有多處瘀血及挫傷後，聯合報報導，民進黨立委吳秉與國民黨立委魯明哲等人17日也爆發肢體衝突，吳秉叡左手一記直拳擊中魯明哲左臉頰，魯明哲回擊，吳秉叡眼鏡脫落。國民黨立委林德福等人撕毀選票，企圖阻止投票，不過國民黨立委發動攻勢想重新占領主席台失敗。

立法院場內火熱，場外也是緊張。藍營支持民眾一早則在立法院外抗議，與員警爆發衝突，其中挺韓「五虎將」杏仁哥也到場聲援，並和員警不斷推擠，企圖衝入立法院，場面火爆。

中午開票前五分鐘，國民黨拿出水球砸向主席台，企圖阻止立法院長游錫堃宣讀開票事項，但民進黨立委也有備而來阻擋藍委的水球攻擊。



（圖片來源：中央社）