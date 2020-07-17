川普擬禁中共2.7億黨員及家屬赴美 華春瑩爆氣、中國網民歡欣

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）《紐時》報導，川普擬禁止中國9200萬名共產黨黨員及其家屬入境美國，已在美國的將被驅逐出境。該方案仍在研擬中，中國外交部發言人華春瑩表示，如果屬實，美方真的非常可悲。

《紐約時報》7月15日報導，中美關係持續惡化，繼簽署《香港自治法》後，川普正在考慮全面禁止中國共產黨員及其眷屬入境美國，已經在美國的黨員們則將被驅逐出境，預計影響人數將會接近2.7億人，報導指出，美國此舉將真正觸怒中共高層。

報導指出，相關命令援引自美國《移民與國際法》（Immigration and Nationality Act of 1952）的法規，2017年時美國曾利用該法，禁止部分以穆斯林為主的國家公民前往美國旅行。

有「戰狼部」之稱的中國外交部發言人華春瑩16日痛批，如果屬實，她認為美方非常可悲。作為世界上最強大的國家，美國除了各種威脅制裁還想給世界留下什麼樣的印象？

華春瑩強調，希望美方不要再做違反國際關係基本準則、無助於維護自身大國形象、信譽和地位的事。

《大紀元》報導，雖然中國共產黨致力向外宣揚「共產黨員 = 中國人民」，但相較於中共黨員一股愁雲慘霧，中國網民對此則額手稱慶。

《微博》上大批中國網民表示，「美國此舉是在幫咱們辨別裸官呀！」「這是為了中國反腐事業好嗎？」「還好我不是黨員」「節約了很多公費開銷」「建議以北京朝陽街道辦廣大群眾的名義，給美國白宮和國務院發一封誠摯的感謝信」「感謝川建國（中國網民給川普的暱稱）」

「黨員退休了都去美國養老了」「蛇打七吋，華春瑩被打痛了」「糟糕了，華姐（華春瑩）在美國的房產怎麼辦呢？」「對中國人民來說並不是壞事」「反美是工作，赴美是生活」「決定禁止美國黨員來華，凍結他們在華資產」

但根據統計，中國共產黨目前約有9200萬名黨員，加上眷屬預估將有2.7億人，在入境時如何辨別是否有黨員身份，仍是一大問題。而美國白宮、國土安全部等相關單位對此禁令也拒絕發表評論。