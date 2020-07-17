台中藝術博覽會賞遊台灣精選雕塑　首推線上實境體驗展覽

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)2020台中藝術博覽會以「空間向度 • 雕塑賞遊」為主題，呈現60家來自台灣與國際的優質畫廊，共計500多位藝術家與超過300件的雕塑作品，自即日起台中日月千禧酒店登場。

此次台中藝博帶來三項第一：中央疫情指揮中心開放藝文活動之後，第一場飯店型藝術博覽會，也是第一場實體展覽與線上實境體驗雙軌並行的飯店型博覽會，同時將舉辦《臺灣畫廊 • 產業史年表》首冊新書座談會。

其中，台中藝博將同步推出實境體驗的線上展廳，擴增實體展覽的廣度與深度，將展會推向國際，結合實體與線上展覽雙軌並行的飯店型藝術博覽會。

畫廊的歷史整理繁複耗時，2012 年至 2014 年，台北藝術產經研究室曾主持「臺灣畫廊產業發展之口述歷史採集計畫」，一共訪問 44 組人士，蒐集早期畫廊年表以及相關書信資料，為臺灣畫廊產業史開啟第一階段工作。時至2017年由現任理事長鍾經新規劃《臺灣畫廊 • 產業史年表》計劃的腹案，經過三年餘方付梓成冊。台中藝術博覽會的第一場講座於7月18日（六）舉辦《臺灣畫廊 • 產業史年表》新書座談會, 特別邀請專論學者參與新書座談，爬梳1960年至2020年臺灣畫廊產業的發展歷史。

台中藝博自2017年起定調為雕塑特色展會， 7月19日（日）將以「20世紀台灣雕塑史綱要」研究報告為主體，邀請國立臺灣美術館林志明館長以及國立臺灣藝術大學陳志誠校長，為臺灣二十世紀現代雕塑之發展梳理探討，以系譜方式建構出臺灣藝術主體性中臺灣雕塑之具體體系，映射出雕塑的新面貌。

畫廊協會與四大獎項策略聯盟，有始自2017年即密切合作的「藝術新聲」，今年增加了與國父紀念館合作的「中山青年藝術獎」、與新竹生活美學館合作的「璞玉發光」，以及與國立臺灣藝術大學合作的「臺藝新人獎」。期許年輕的藝術家能夠順利接合藝術市場，減少衝撞過程中的挫折感，並透過展會創造更廣大的平台，接軌三方合作，深化藝術市場。

「KNOCK KNOCK, ART! 藝術敲敲門」單元呈現參展畫廊精選一件合適入門藏品，且具市場潛力之藝術品，從國際大師到新銳藝術家，從雋永經典到當代創新，再從平面到立體雕塑；各樣風格與媒材迥異的作品，價格從 3至5萬元不等。

2020 ART TAICHUNG 台中藝術博覽會

▍展覽地點

台中日月千禧酒店（台中市西屯區市政路77號）7F至11F

▍公眾展期

2020年7月17日至19日 中午12時至晚上7時

網站：https://2020.art-taipei.com/taichung/tw/

▍2020 V ART TAICHUNG線上實境展覽入口網站：http://varttaichung.azurewebsites.net/

線上展覽時間

2020年07月18日至31日 中午12時至晚上23時59分止