全新國際觀光飯店 COZZI Blu和逸飯店·桃園館 歡慶試營運

國泰飯店觀光事業旗下最新旗艦品牌COZZI Blu和逸飯店．桃園館與日本橫濱八景島「Xpark水生公園」合作、緊鄰新光影城商場及國際精品購物商城，佔有高鐵的地利之便。COZZI Blu和逸飯店．桃園館以小說《海底兩萬里》故事為發想，一入飯店迎賓大廳，室內以透白的水母造型燈、多樣海洋生物元素點綴公共空間，再於客房廊道上鋪設黃金地毯，引導至房間內，訴說著旅客歷經一整天玩樂後，從海底上岸，腳下踩著柔軟沙灘，盡興而歸回到溫暖住所的場景，一路上處處驚喜，創造難忘的旅宿體驗。讓您一踏入飯店彷彿置身在國外仙境、體驗著無與倫比的魅力。將於7月29試營運，為歡慶試營運期間，祭出超值住宿及餐飲優惠，邀您一同分享開幕喜悅，凡於試營運期間至8月31日前來舘內消費、入住，還能享有多重優惠與滿額抽獎有感好禮，2020搶先入住全台最夯的國際觀光飯店，讓您驚喜好禮拿不完。詳請上官網。

市集/道地/文化/地中海 【逸．市集】用味蕾悠遊世界各地美味

COZZI Blu和逸飯店．桃園館除了為全球旅客提供頂級住房體驗外，更致力於打造最優質的餐飲服務。「逸．市集」有著濃厚海邊碼頭市集風格，以「無國界料理」做為主軸、「全球風味」作為餐廳定位，11大餐點區表達不同國家文化特色，利用天然香料及新鮮食材可同時供應約近百款料理，包括日式生魚刺身、新馬料理、粵式港點和西方多國菜色，豐富料理滿足各地旅客需求，以味蕾尋訪世界各地，讓旅客至「逸．市集」用餐猶如真正的世界旅者。結合日本「Snow Peak」露營品牌合作，在用餐的同時即能體驗露營之樂趣。此外，透明互動開放式碼頭市集風格，更可近距離欣賞專業廚藝團隊的烹飪技藝。試營運期間，推出四位成人同行一人免費，還能享限量精美來店禮一份。

老菜新生命 【逸薈軒】復刻東方古典風華 精緻中尋味經典

匯聚中西元素設計風格的【逸薈軒】中餐廳，讓您除了吃料理之餘，也能感受餐廳內濃濃復古氛圍。挑高10米空間中，佈置黑色線條的燈籠形狀吊燈，屏風、垂簾等復刻東方古典藝術裝飾物，創造獨立卻又若隱若現的延續性美學，每個角落都是風景、每個轉身中都能瞥見新東方風格意象。主廚力求營造出一菜一意境，帶入西式料理的擺盤藝術、刀法運用，在聚會、品味佳餚之時，也飽含溫度與記憶的片刻。餐廳菜色融合川、揚料理及港式點心、上海名菜等精髓，其中如「川椒稻香牛肋排」，主廚放入多種中藥材及香料，另加入以川菜中的三椒為基底，熬煮六小時，上桌時將外層草繩剪開，香味撲鼻，牛肉入味軟嫩，輕輕一拉就能跟骨肉分離，油脂與瘦肉分布恰到好處。「阿婆圈子紅燒肉」選用肥相間的三層豬五花肉，主廚以文火慢燉為主，濃油赤醬，色香味俱全；肥瘦相間，香甜鬆軟，入口即化，口感香軟糯並重，深受老饕喜愛。【逸薈軒】佳餚料理，皆為融合大江南北菜色、飲食文化傳承之下的美味佳餚，經典中又賦予菜色新生命要顛覆消費者對川揚料理的既定印象，穿越時光的美味、打造新東方川揚料理。試營運期間用餐可享免收一成服務費。

在陸上豪華郵輪上品酩 【Blu Bar】船艙特色酒吧

海洋風格強烈的Blu Bar，空間以船艙造型精心打造，為呈現酒吧的熱情奔放，大膽選擇多種款式且色彩繽紛的沙發及靠墊，摩登異國風情猶如在陸上豪華郵輪上品酩，勢必帶領不同的風潮及趨勢，讓人快門按不停，提供給旅客一個能盡情放鬆心情、歡樂聯誼的場所。試營運期間酒精飲品買一送一，邀請您一同狂歡。

國泰飯店觀光事業旗下的COZZI Blu和逸飯店桃園館，以生活美學、海洋元素打造不同的空間意涵，飯店的整體設計適合全年齡層，體現出獨特的魅力。於即日起開放預約訂房、7月29日暖身試營運，館內單次消費滿3,000元，現場即可獲贈抽獎劵乙張，超值大獎周周抽，總獎項高達上百個，如住宿劵、自助餐劵和下午茶劵等。將成為2020年最值得搶先入住的全新型態國際觀光飯店。詳情請洽COZZI Blu官網