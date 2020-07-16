振興券在嬰童用品界也能狂 奇哥、mothercare商品３折起

隨著振興三倍券正式上路，不少商家展開超值回饋搶攻商機。台灣嬰童用品界頗具聲望的品牌－奇哥與旗下代理英國品牌－mothercare，雙雙開大絕，祭出商品3折起、持實體振興劵消費，享加乘折扣等超殺優惠！

寶寶的第一個朋友奇哥，配合政府振興券推出加碼活動，即日起至8月30日止，凡持券至奇哥直營門市與百貨店櫃消費，可以1,000元購買1,100元商品；以2,000元購買2,300元商品；以3,000元購買3,600元商品，遠比以往活動折扣門檻更低、優惠更高！若為奇哥會員，消費加碼另贈紅利點數回饋。

本次活動中，奇哥特別另推【振興3倍，聰明消費】相關組合商品皆享獨家優惠，包括寶貝吃飯好夥伴－兒童紅白成長椅，原價8,400元，持振興券只要3,600元！等於半價以下就能購入；寶寶好眠隊友－比得兔中床與花園比得六件中床組，原價15,500元，持振興券只要9,000元！不到萬元即可抱回高質感的人氣王PETER RABBIT寢具組，完全CP值爆表，絕對是本檔值得購入的組合之一。

另外，將於今年９月底正式退出台灣市場，奇哥公司旗下的英國代理品牌mothercare，本次也跟上這波振興潮，即日起至8月30日止，搭配三倍券推出最後倒數優惠，門市店櫃全面童裝用品3折起。mothercare的寢具用品一直是熱銷項目，服飾設計上也是不少爸媽的心頭好，想必mothercare的粉絲好友們，一定不會錯過這波為家中寶貝添購新品的最終優惠！