OTT草案出爐　斷絕中國非法業者在台灣支援

NCC昨（15）日通過「網際網路視聽服務管理法」草案，確定將納管境內外OTT業者，草案精神採取「自願登記制」，屆時業者須提供用戶數與營業額等營業資料。

此外，中國OTT業者非法在台提供服務，NCC將針對，協助提供台灣電信設備與伺服器等國內業者開鍘，最高罰鍰新台幣500萬元，藉此斷絕中國OTT業者在台灣傳播內容。

不過，目前愛奇藝台灣代理商歐銻銻娛樂為經銷業者，NCC表示，並未列入OTT草案規管範圍。

國家通訊傳播委員會（NCC）15日通過「網際網路視聽服務管理法」草案（俗稱OTT TV專法），NCC代理主委陳耀祥日前表示，這應該是全球首部OTT專法。草案5章共20條，內容主要包括納管與登記範圍、重要資訊揭露規範、禁止不當內容、自律規範與我國內容輔導獎勵措施等。

NCC強調，OTT法案原則採取「自願登記」制，不過具有一定規模的業者仍需要登記。登記後，業者須定期向NCC提供使用者數量、營業額及使用情況等營業資料，同時，要求事業應共同成立或加入自律組織。如果被認定需登記者，卻未登記，將開罰10萬到100萬元。

未來草案三讀通過後，NCC將針對Netflix、Catchplay、friDay影音等知名業者展開調查，確認是否需納入登記。

此外，業者須公開揭露當年度自製或合製我國內容的具體措施與比例，草案也明訂政府辦理相關輔導獎勵措施，應提出鼓勵方案，以保障我國文化傳播權，提升我國內容產業製播能量。這部分為鼓勵性質，沒有絕對百分比的要求。

至於中國愛奇藝、騰訊WeTV等OTT業者繞台提供服務部分，依照法令，已違反兩岸人民關係條例第40條之1的內容。

NCC表示，草案中明訂台灣相關事業或服務提供者，不得提供非法業者所需的電信設備或電信服務、網路資料中心服務、內容傳遞網路服務、雲端服務等；相關事業或服務提供者，也應配合攔阻非法視聽服務內容或為必要處置。業者如有違反規定，提供網路、伺服器給非法OTT業者，可能罰50萬到500萬元，但NCC強調，並不會針對使用服務的消費者開罰。

NCC代理主委陳耀祥日前表示，草案出爐後，會有60天公告諮詢各界意見，並辦理公聽會，再看看如何修改，確認後還要送行政院審查。