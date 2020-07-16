台北花園大酒店 經典泰式料理X話題生吐司X咖啡餐酒館 掀起飲食新風潮

台灣有著得天獨厚地理環境，飲食文化豐富，除道地特色美食小吃外，開放與多元融入世界各地美饌，而台北花園大酒店為台北西區頂級商務觀光飯店，一直以來深受國內外消費者讚賞與愛戴，為提供饕客品味異國風味新選擇，斥資百萬打造，取名為『花園 thai thai』，將泰式料理注入烘焙元素，結合傳統與創新，提供多元跨界料理，翻玩經典泰饌及玩味生吐司，帶來視覺與味覺的雙重盛宴。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「花園 thai thai的誕生，主要為台北一直是眾所皆知的美食超級戰區，而南洋風味近年來更是崛起，為提供饕客更多選擇，推出多元融合的泰花園餐廳，全日餐飲供應早午餐、下午茶、晚餐及宵夜服務。為歡慶開幕，分日期區間推出多項優惠活動，像是拍照打卡享有任選套餐買一送一、下載天成飯店集團旗下瑞穗天合國際觀光酒店APP加入會員點套餐加贈生吐司兌換，而響應政府振興三倍券政策，持振興三倍券1,000元可折抵餐廳消費1,500元，冀望可掀起台北西區周邊飲食風潮，預估可帶來1-2成業績。」

花園 thai thai 振興三倍券優惠

活動日期：2020/7/15-2020/12/31

凡於活動期間內，持振興三倍券消費滿1,000元可折抵餐廳1,500元消費