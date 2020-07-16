板橋凱撒家宴中餐廳新菜上桌　老饕家鄉味 道道吮美味

板橋凱撒大飯店「家宴」中餐廳選用台灣在地食材結合各系家鄉料理推出經典小菜、海鮮料理、煲仔熱鍋與手工港式點心等，主廚張雲天以延續著「家宴」的菜譜為主軸，將原有菜單重新設計組合、精選各地佳餚賦予創新樣貌，即日起全面更新菜單，新菜包括兒時拜讀金庸小說射雕英雄傳的江南名菜叫化雞”從良”為「家宴富貴雞」、粵式名菜「芋香臘味櫻桃鴨」、「古法鮮黃花魚湯」及南洋美饌「咖哩松阪豬煲」等，手工點心則是推薦咖哩牛肉雪梨果、鮑魚燒賣、松露鮮蝦餃及楊枝甘露，每道120元起；另外也再加碼推出獨饗優惠，凡是訂購包廂消費滿萬元，即可免費獲贈蒜蓉清蒸帝王蟹乙隻(價值2,000元)，詳情預約請洽02-8964-3952 。

主廚推薦佳餚

「家宴富貴雞」又稱叫化雞，源自於乾隆皇帝微服出巡下江南途中，窮苦難民「叫化子」將討來的雞包覆泥土燒烤後獻上乾隆皇帝品嚐，深受喜愛而命名此道菜為「富貴雞」，並收錄至宮廷御膳佳餚中，隨後在北京流傳開來成為聞名的京菜。此道做工繁雜，主廚須事先拌炒豬肉、薑絲、香菇及辛香料塞入雞腹中醃製4小時，將雞肉外層先卷上一層荷葉、接續卷上玻璃紙及荷葉，並以黃泥包覆進入烤箱烘烤3小時出爐。拿起木槌敲開黃泥，隨即撲鼻而來荷葉香氣，金黃油亮的外皮連著雞肉入口，鮮甜多汁滑嫩彈牙，彷彿一場視覺與味蕾的雙重體驗，售價1,500元。

「芋香臘味櫻桃鴨」，精選台灣在地食材大甲芋頭蒸熟壓成茸泥後，加入豬油、澄麵等製作成餅皮，以3：1黃金比例包覆住已蘸滿蛋液的櫻桃鴨，並以中火約90度油炸至金黃色澤。一口咬下，芋頭香氣滿溢口中，再搭配酥脆鮮嫩的櫻桃鴨肉、口感層次分明，可單吃或搭配秘製醬料享用，售價650元。

「波特酒汶和牛頰」選用澳洲牛頰肉與台灣新鮮蔬果一同悶煮約3小時，牛肉細緻軟嫩搭配蔬菜鮮甜口感並搭配主廚特製波特紅酒醬帶出酒香味做點綴，創新元素將美食昇華更上一層！售價900元。

「咖哩松阪豬煲」主廚將特選松阪肉與特調醃料醃製12小時，將洋蔥、椰奶及特製香料以小火燉煮成秘製南洋咖哩醬，再加入杏鮑菇及蔬菜充分拌炒即可上桌。可搭配黃油麵包蘸取濃香咖哩食用，多重層次美味、鹹香撲鼻，讓人一口接一口停不下來！售價420元。

「金酥黃金蝦球」將草蝦醃製後下油鍋大火炸至酥脆，再將蒜泥、辣椒、鹹蛋黃、南瓜泥、大骨高湯等食材煸炒至流沙狀態，再拌入酥脆蝦球吸附醬汁，外酥內Q的彈嫩蝦球與金黃綿密蛋黃鹹香完美融合，成為大人小孩都喜愛的一道菜餚！售價840元。

「古法鮮黃花魚湯」選用海水黃魚帶骨先與蔬菜一同熬煮3小時成奶白色高湯後，再加入老雪花菜、嫩豆腐、蔬菜、椰奶、檸檬汁及辣油等食材，最後以花椒及燈籠椒做點綴即可上桌。淺嚐湯品鮮甜濃香、魚肉細緻滑口與老雪花菜獨有風味滿溢口中，勾動饕客味蕾，吮指回味，售價1,100元。

港式點心推薦

「咖哩牛肉雪梨果」選用美國牛小排與咖哩粉拌炒後包入糯米皮中，將外皮捏製而成雪梨果造型，入油鍋酥炸後外皮帶有嚼勁與清甜、與內餡咖哩微辣碰撞激出新滋味，售價150元。

「松露素上餃」選用貢菜、杏鮑菇、白表粒與松露等餡料包入晶瑩餃皮，入口彈牙爽脆、為素食者最佳首選，售價150元。

「松露鮮蝦餃」將草蝦與松露包入晶瑩餃皮，一口咬下，飽滿多汁齒頰留香，為到訪家宴必嚐點心首選，售價150元。

「炸奶豆腐」特製餅皮包裹雙重起司內餡入鍋油炸，起鍋後灑上糖粉即可，外酥內軟奶香滑口令人驚豔，售價120元。

「楊枝甘露」選用台南愛文芒果及葡萄柚、西米、鮮奶油、糖水與椰奶完美融合，成就那香甜滑順口感，讓你一試成主顧的消暑聖品，售價120元。