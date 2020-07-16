南台灣高醫大：治療C肝可防3癌　國內近20萬人不知患病

(從左至右分別為國民健康署吳建源組長、林莉茹組長、護肝大使季芹、國民健康署王英偉署長、台灣肝臟學術文教基金會莊萬龍執行長、余明隆副執行長、... (從左至右分別為國民健康署吳建源組長、林莉茹組長、護肝大使季芹、國民健康署王英偉署長、台灣肝臟學術文教基金會莊萬龍執行長、余明隆副執行長、戴嘉言醫療總監)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國內約有40萬名慢性Ｃ型肝炎病人，且其中半數的民眾卻不知道自己是慢性Ｃ肝患者，有鑑於C肝感染是國人僅次於B肝引起肝硬化及肝癌的主因，國健署與財團法人台灣肝臟學術文教基金會攜手共同呼籲護肝三招，並以最新研究論文證實成功治療清除C型肝炎病毒可同時降低近7成罹患肝癌、淋巴癌及胃癌之風險，提醒民眾「即篩即治」的重要性。

依據108年死因統計數據顯示，慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡共有12,121人；另我國106年癌症登記資料顯示，106年肝癌發生人數為11,225人，其中有8成的肝癌發生是由B、C型肝炎所造成。

根據高雄醫學大學副校長余明隆教授最新研究顯示，清除C型肝炎病毒，可明顯降低肝癌的風險，從每年每萬有C肝病毒感染人口中260人大幅降低至60人；亦可分別下降7成3罹患非霍奇金氏淋巴瘤，及7成罹患胃癌的風險。

另外，數據顯示若未受到幽門桿菌感染的C型肝炎患者，亦可減少6成7的胃癌罹癌風險。

余明隆教授表示：「對於C型肝炎治療，應該越早越好，除了可減少肝硬化、肝癌等肝臟相關併發症外，還可進一步降低形成肝外惡性腫瘤的風險。」

為呼應2020年7月28日世界肝炎日「找出失蹤的百萬病患」口號，財團法人台灣肝臟學術文教基金會將在今年下半年於高雄出發、以高屏澎東為主，將舉辦百場免費篩檢活動，詳情請參考「台灣肝臟學術文教基金會」官網。

醫療總監戴嘉言教授說明，活動將於7月展開，深入地方推廣護肝三招「去篩檢 / 要治療 / 肝會好」，以早期發現、早期治療，讓肝更好。