長榮國際連鎖酒店振興優惠 住房最高再折1000元

針對第一波振興三倍券將於本月15日開放使用，長榮國際連鎖酒店積極配合國旅振興方案，號召國內基隆、台北、台中、嘉義、台南、礁溪六家酒店同步推出「振興加碼歡樂送活動」，凡消費者在12月31日前於官網預訂指定住房專案入住，並持紙本振興三倍券結帳，消費滿額即可現場折抵房價，最高可折抵1,000元；此外，長榮旗下各家酒店也紛紛推出用餐使用振興券結帳，滿額即贈送餐飲抵用券或是提供消費折扣，彈性又省錢的多元優惠方案，要讓消費者折價超有感。

配合暑假的到來，四月份新開幕的長榮文苑酒店(嘉義) 推出「來嘉做農夫」體驗專案，每房4,940元起，持3,000元振興券入住，搭配1,000元的安心旅遊補助，等於雙人同行，每人只要不到500元，就可以享有吃喝玩樂一應俱全的休憩體驗，除了一晚的酒店住宿外，還可以到位於布袋的崇美農場，進行DIY體驗並享用農場中餐，感受有別於城市的農村生態。

暑假期間長榮桂冠酒店(台中)也為老饕推出咖啡廳、長園中餐廳用餐消費滿1,000元，贈送1,500元餐飲抵用券的超值折扣，讓消費者能盡情享用海鮮豆腐煲、油泡石斑片、白灼牛等主廚推薦的經典菜色，以及各式風味小點與鮮美煲湯，也不怕荷包失血。

除了振興三倍券各項優惠外，10月31日前使用觀光局「安心旅遊補助」自由行住宿方案，可再享千元補助！此外，長榮國際連鎖酒店也跟台灣高鐵合作，針對喜歡搭乘高鐵出遊的民眾推出暑期方案，7月底前於酒店官網訂房加購對號座車票可享全票6折優惠，8月份則可享7折優惠。長榮國際連酒店酒積極推動住宿、用餐、交通等多重優惠，鼓勵國人在安心旅遊前提下，好好享受難得的假期。更多優惠搭配訊息歡迎洽詢各酒店由專人服務或至官網查詢。