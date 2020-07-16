就是要氣你！ 印度請願將中國駐印使館前馬路改名「達賴喇嘛路」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中印2國6月份在北方邊境發生數十年以來最嚴重流血衝突，導致2國關係降至冰點。印度國內爆發反中潮，抵制中國商品外，還下架59款中國APP。前印度內政部特別秘書米什拉在推特上發起聯署，要求將位於新德里中國駐印度大使館前的馬路改名為「達賴喇嘛路」。

《新印度人快報》報導，由前印度內政部特別秘書米什拉（Om Prakash Mishra）在推特上發起的聯署，內容指出，中印2國在1954年簽訂《潘查希拉協定（Panchsheel Agreement）》，約定「五大原則」，包括尊重對方的領土完整及主權、互不侵犯，互不干涉彼此內政、平等互利、和平共處，爾後印度政府將新德里使館區，通往中國駐新德里大使館的路，命名為「潘查希拉路（Panchsheel Marg）」

米什拉表示，雖然條約仍在，中國卻從未尊重過該條約，過去數十年以來屢屢侵犯印度領土完整，並發動戰爭。他認為應該是時候將該路重新命名為「達賴喇嘛路（Dalai Lama Road）」，讓中國使館人員每天都必須經過這條路，以示對達賴喇嘛（Tenzin Gyatso）的尊重，

該活動獲得印度商人和學生的支持。到目前為止，已有超過450人簽署了請願書。

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