今夏到山裡避暑 四大玩樂攻略暢遊太魯閣

炎炎夏日，最適合到太魯閣避暑度假，探索山林、海洋的沁涼，即日起，飯店為旅人規劃了避暑玩樂攻略，推薦四種玩法，打造全方位的夏季體驗！在太平洋操舟漫遊，欣賞清水斷崖美麗的日出；參加飯店峽谷野餐一日遊行程，走訪步道景點，在布洛灣享用網美野餐；或是走訪避暑步道『白楊步道』體驗大自然SPA；飯店也針對親子旅客規劃小小獵人體驗營，讓孩子學習當個勇猛的部落獵人，度過寓教於樂的暑假！

玩法一：夏天太熱，帶你去跳海、划獨木舟看斷崖

擁抱大自然的美麗夏日，飯店與專業的業者合作，規劃二款戶外活動，玩法一：『海上遊艇+跳海游泳』玩樂之旅，搭乘遊艇出海去，欣賞米其林綠色指南推薦三顆星的『清水斷崖』美景，躍入海上游泳池，徜徉在夏豔水漾，從海平面仰望清水斷崖陡峭山壁與海岸絕景，還有專人服務BBQ，玩累了張口就能大啖BBQ；玩法二：『清水斷崖獨木舟完全體能』，推薦給熱愛冒險刺激的玩咖，划獨木舟在太平洋操舟漫遊，沿途欣賞太平洋的海天一色與山海交接的雄偉山脈，熱了就下海游泳；今年首度推出日出行程，讓旅人有機會欣賞清水斷崖的美麗日出！特別推薦規劃三天二夜的旅人提前一周向飯店預約，『海上遊艇旅遊』每人3,900元，含遊艇體驗、海上BBQ、保險與安全裝備；『獨木舟行程』每人1,650元，含行前教學、保險與安全裝備。海上戶外活動開放預定至10月底，須視旅人需求日期的天氣與浪況成行。

玩法二：峽谷野餐一日遊，導覽員帶你玩景點，專人打造網美野餐

在國家公園享受野餐樂趣，『峽谷野餐一日遊』跟著飯店走訪太魯閣知名步道景點，由導覽員沿途解說，漫步九曲洞步道感受大自然的鬼斧神工，在清水斷崖眺望陡峭山壁與海岸絕景，悠閒的午餐時間，跟著我們到布洛灣欣賞大草原與峽谷奇景，體驗風格野餐。飯店精心準備野餐餐食，另提供風箏﹑野餐墊﹑泡泡﹑風車等物品，讓旅人享受野餐之餘也能愜意玩樂，拍照當網美！『峽谷野餐遊』每人1,800元，行程約六個小時，含飯店接駁服務、太魯閣景點一日遊、導覽員隨車解說、峽谷野餐。

玩法三：來山裡避暑走步道，探訪水濂洞﹑享受天然SPA

白楊步道距離飯店約3-5分鐘車程，步行約10-15分鐘至步道口，是許多旅人到太魯閣必訪的景點之一，這條也是英國Virgin Travel Insurance Magazine指出全世界必訪景點之一，全長約2.1公里，來回約2小時左右，沿途有瀑布、沿苔流、隧道、峽谷等景緻，八座隧道座落其中，步出第五個隧道，山光水色迎面而來，白楊瀑布垂掛對山，猶如它的美麗名字『達歐拉斯』，是為太魯閣人『斷崖』之意，可見高低落差即大的雙層瀑布，如涓絲般的揮灑在山脈之間；步道另個驚奇--水濂洞，地下湧泉從隧道頂端傾洩而下，形成一幕幕水濂的特殊景觀。換雙涼鞋，走入下著雨的洞穴中，任由天然的山泉水打在身上，享受大地滋養的天然Spa療程，腳底下踩著清澈透明、沁涼入心的泉水，相當新奇的美麗體驗，旅人可以自行前往，或搭乘飯店接駁車前往步道入口。

玩法四：暑假遛小孩，挑戰『小小獵人體驗營』變身小勇士、限定『兒童水上電影院』熱映

歡樂的暑假，也是爸爸、媽媽安排闔家出遊的時間，飯店規劃各式親子活動，為小朋友打造難忘的暑假回憶！每年皆受到小朋友喜歡的『小小獵人體驗營』，規劃為部落原住民生活的縮小版，今年將帶小勇士體驗在山林裡製作香蕉飯、陷阱設置、DIY項鍊及趣味射箭！『小小獵人體驗營』於周一至周四下午推出，每人500元，適合6至12歲孩童參加。炎炎夏日，最適合戲水了，夏季限定『兒童水上電影院』於周五至周日下午推出，規劃為親子時段，提供水上充氣浮具，歡迎父母帶著小朋友一同在室內泳池欣賞親子電影。

今年暑假跟著太魯閣的玩樂攻略，往山裡走享受全然避暑的旅程，感受大自然的多樣風貌，即日起至2020年8月31日，『夏豔．一泊二食住房專案』 雙人成行，平日每人3,899元起，專案含山嵐客房住宿一晚、自助早餐、任選中式合菜或自助晚餐、免費使用飯店設施等，另可選購海上遊艇旅遊、獨木舟及野餐一日遊行程！