土石流安全從你開始 自主防災社區從里開始

新北市轄內共有235條土石流潛勢溪流， 數量為全國第2多，每年颱風季節來臨前， 各級政府都會全力完成土石流災前整備工作。而109年新北市農業 局以里為單位規劃將辦理26場次兵棋推演及5場次實作演練， 強化民眾對於土石流的防災意識，透過結合社區組織分工達到避災、 減災等目標，使民眾認識家園與土石流的相互關係。 農業局至每個里辦理土石流自主防災社區時， 主要是將防災知識及觀念帶給里民，同時與里民互相學習及討論， 有些比較年長的里民，會分享以前發生的歷史災害或者重要事件， 作為農業局規劃兵棋推演或實兵演練的參考。

今年農業局辦理土石流自主防災社區宣導時， 有一場來到了瑞芳區的濂新里，里長黃瑞聰就表示， 因為民間信仰的關係， 當時就把水湳洞威遠廟納入當地作為避難收容處所。 希望藉由媽祖的力量可保佑當地住戶，近年已無土石流災害發生， 但里長不敢掉以輕心，希望透過自主防災社區培訓， 讓里民能夠遠離土石流的威脅，保障生命財產安全。 另三峽區的五寮里及金圳里，2個里共有8條土石流潛勢溪流， 所以落實防災工作格外重要，因為兩個里就在隔壁， 所以合辦土石流自主防災社區培訓工作， 一起進行意見交流及經驗分享， 在辦理兵棋推演時兩里的里長及里民也相當熱絡討論各自社區的潛勢 溪流環境與防災經驗。農業局希望辦理土石流自主防災社區2.0相 關活動，可以讓里民更認識自己生活的地方， 也藉由演練及狀況模擬的方式， 讓里民認識自己在防災組織中的作用，達成深植防災觀念， 達成守護居民安全的最終目標。

農業局長李玟表示，土石流自主防災社區2.0於107年至今已於 64個里辦理過，共計辦理50場兵棋推演與14場實作演練， 另農業局也將會持續辦理土石流自主防災社區2.0及透過農業局建 置的Line@土石流守護神2.0 系統(ID:lyo3306s)傳遞土石流警戒訊息，落實自助、 互助的概念， 達到政府與民眾齊心協力方能保護人民自身的生命財產安全。