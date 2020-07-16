新北15校導入國際學習資源模式 助師生取得國際英語認證

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
新北市教育局於7月15至17日在鶯歌工商辦理現職教師「專業英文詞彙能力PVQC與聽寫能力PELC培訓研習」，共吸引來自淡水商工等15校32位高中職及國中現職教師自發性參訓，其中包含國中教師、英文專業教師以及各專業群科教師，老師們跨領域參加研習與討論，培養跨領域合作的模式。
教育局長張明文表示，各地方政府都缺雙語師資，與其對外招考不如從現職教師開始培養，增強教師的外語能力，透過國際認證的培訓，讓老師取得PVQC國際監評人員培訓資格，共同投入雙語教育的行列。新北市積極推動「動手做學英文」，教學生「職場用得到的英文」，如餐旅、電機、機械專業，加上一些簡單的日常對話，讓學生勇敢用英文，只有務實致用，真正能用在生活上的學習，學生才會有感，期待新北學子成為國際頂尖技術人才。
今年帶頭參加PVQC大賽榮獲校長組第3名的孔令文校長說，鶯歌工商是新北市最南端的雙語發展基地，目前學校已有22位教師取得國際專業英文認證，其中有13位教師取得國際監評人員資格，去(108)年開設數位多媒體與設計、商業與管理類、計算機類PVQC課程，協助近100位學生取得國際英語證照。鶯歌工商林木盛主任補充說，今(109)年學生參加「新北市專業英文聽力與詞彙能力大賽」更榮獲團體組「數位多媒體與設計」及「商業與管理類」雙料冠軍。
本次研習與國立臺灣師範大學合作，主要是培育雙語教師，課程以「實務為主、理論為輔」，從基礎教學方法到教學資源應用，規劃3天培訓課程，如專業英文的學習與測評系統、TESOL師培體系介紹、專業英文詞彙教學與心智圖表、專業英文詞彙雲端學習與測評系統操作外，更透過專業英文互動式多媒體應用，增進教師使用網路與多媒體工具，製作數位與傳統教材的知能，期盼回到學校現場能引起學生興趣提升教學效果。
研習後，教師們立即進行PVQC/PELC評測系統考試，凡通過專業英文詞彙能力國際認證(Professional Vocabulary Quotient Credential,簡稱PVQC)或專業英文聽寫能力國際認證(Professional English Listening Comprehension,簡稱PELC)之教師，即可取得美國全球學習與測評發展中心Global Learning and Assessment Development (GLAD)培訓結業證書，並取得新北市PVQC國際監評人員培訓資格，共同投入雙語教育的行列。