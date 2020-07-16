新北15校導入國際學習資源模式 助師生取得國際英語認證

新北市教育局於7月15至17日在鶯歌工商辦理現職教師「 專業英文詞彙能力PVQC與聽寫能力PELC培訓研習」， 共吸引來自淡水商工等15校32位高中職及國中現職教師自發性參 訓，其中包含國中教師、英文專業教師以及各專業群科教師， 老師們跨領域參加研習與討論，培養跨領域合作的模式。

教育局長張明文表示，各地方政府都缺雙語師資， 與其對外招考不如從現職教師開始培養，增強教師的外語能力， 透過國際認證的培訓，讓老師取得PVQC國際監評人員培訓資格， 共同投入雙語教育的行列。新北市積極推動「動手做學英文」， 教學生「職場用得到的英文」，如餐旅、電機、機械專業， 加上一些簡單的日常對話，讓學生勇敢用英文，只有務實致用， 真正能用在生活上的學習，學生才會有感， 期待新北學子成為國際頂尖技術人才。

今年帶頭參加PVQC大賽榮獲校長組第3名的孔令文校長說， 鶯歌工商是新北市最南端的雙語發展基地， 目前學校已有22位教師取得國際專業英文認證， 其中有13位教師取得國際監評人員資格，去(108) 年開設數位多媒體與設計、商業與管理類、計算機類PVQC課程， 協助近100位學生取得國際英語證照。 鶯歌工商林木盛主任補充說，今(109)年學生參加「 新北市專業英文聽力與詞彙能力大賽」更榮獲團體組「 數位多媒體與設計」及「商業與管理類」雙料冠軍。

本次研習與國立臺灣師範大學合作，主要是培育雙語教師，課程以「 實務為主、理論為輔」，從基礎教學方法到教學資源應用， 規劃3天培訓課程，如專業英文的學習與測評系統、 TESOL師培體系介紹、專業英文詞彙教學與心智圖表、 專業英文詞彙雲端學習與測評系統操作外， 更透過專業英文互動式多媒體應用， 增進教師使用網路與多媒體工具，製作數位與傳統教材的知能， 期盼回到學校現場能引起學生興趣提升教學效果。

研習後，教師們立即進行PVQC/PELC評測系統考試， 凡通過專業英文詞彙能力國際認證(Professional Vocabulary Quotient Credential,簡稱PVQC) 或專業英文聽寫能力國際認證(Professional English Listening Comprehension,簡稱PELC)之教師， 即可取得美國全球學習與測評發展中心Global Learning and Assessment Development (GLAD)培訓結業證書， 並取得新北市PVQC國際監評人員培訓資格， 共同投入雙語教育的行列。