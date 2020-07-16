生命璀璨 新北之光 新北市總統教育獎暨擁夢飛翔勇者溫馨午宴

新北市今(16)日舉辦總統教育獎暨擁夢飛翔勇者溫馨午宴，參與學生是本市通過2020總統教育獎初審或複審學生及《擁夢飛翔15》專書主角，侯友宜市長親臨勉勵並傾聽孩子的生命歷程，鼓勵以生命影響生命，用堅毅的信念跨越阻礙。

侯友宜市長表示，很高興見到本市24位勇於跨越生命障礙、展現正向能量的孩子。這些孩子面對生命中的困難，不怨天尤人，反而用樂觀進取的態度從容面對，真的是新北之光。而他們能如此勇敢且充滿信心地朝目標邁進，都是因為爸媽及老師在背後的支持協助，讓孩子在愛中長大，特別也跟在場的爸媽、老師說聲：「謝謝，你們辛苦了！」。

本市今年榮獲2020總統教育獎共有3位同學，就讀醒吾高中的欣卉年僅15歲卻能跳級獲選成人女子足球國家代表隊員；重慶國中沛辰連續四年發起義寫捐贈愛心春聯給家扶中心，回饋造福弱勢家庭；新興國小的禹希苦練柔道精熟相關技術，表現突出屢屢在全國賽中奪金。翻轉人生逆境、主動找到出路的成長故事不斷在我們周遭發生。

本市通過2020總統教育獎初審獲頒奮發向上獎的11位學生是「勇者無懼」的最佳寫照。莊湛雖遭逢逆境仍保有樂於服務的人生觀；喜好巧固球的宏麟、熱愛鉛球的胤嘉、在拳擊上表現優異的孔晶，憑著不斷的堅持和毅力持續苦練；家儀除了苦練手球外更要照顧下半身癱瘓的父親；逆境讓孝恩更孝順、成熟與堅韌，並積極助人；易姍在父親住院時全心全意照顧父親還能兼顧學業，學行兼優；辰翰、軒睿、權祐及庭華面對身體病痛與障礙，依舊正向樂觀、懷抱夢想，在人生路途上奮力前行。

本市獨一無二的生命教育教材《擁夢飛翔15》，紀錄10位新北勇者學子的故事。彩娟為分擔母親的辛勞去餐廳打工，更在108年全中運勇奪全能第一名並打破大會紀錄；若家懷有遠大的抱負，期許奪得全國標槍金牌；小婷從小耳濡目染，樂於助人，到處作公益；致澔是個喜歡幫助別人的孩子，他相信可以用音樂將愛傳播到每個角落；旭豐克服先天諸多弱勢，善用每分每秒努力綻放生命光彩；妘溱、湘茹、瑩、冠妤、資翔5位同學奮力與病魔抵抗，展現強韌的生命力挑戰生命極限，活出意義、活出愛。

教育局表示，這些孩子相信社會有愛，用積極的態度努力圓夢綻放生命光彩。希望藉由楷模青年的奮鬥故事，對現在學子有所感動與啟發，學習生命勇者面對生命挑戰，展現跨越生命障礙的正向能量，活出更精采的人生！