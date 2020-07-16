山上街友也有好生活 霖昌能源、永峻及肯特傢俱捐鍋爐和衣櫃

暖心企業獻愛心！ 在新北市林口工二工業區廠協會總幹事張國誌的媒合下， 位在廠區內的公司紛紛捐贈自製的設施設備給林口觀照園街友中途之 家，其中從事鍋爐製造的霖昌能源公司捐贈大型鍋爐1組， 從事傢俱生產的永竣系統傢俱工廠及肯特辦公室傢俱公司合捐29組 系統衣櫃，讓觀照園的住民獲得更舒適的生活環境。 張國誌表示，因長期在廠區服務， 了解這些企業工廠老闆其實都很有愛心，很想為社會付出， 看到新北市推動好日子愛心大平台，因此主動提出捐贈自家產品， 在新北市志願服務協會理事長劉素枝的協助下， 決定根據住民的需求，捐贈鍋爐和衣櫃。 新北市政府社會局副局長許秀能專程上山到林口觀照園， 代表接受霖昌能源公司董事長汪清港、 永竣傢俱工廠總經理陳奎融及肯特傢俱公司總經理林茂金等人的捐贈 ，她表示，非常感謝張國誌的媒合及3家企業的善行義舉， 改善觀照園現有的設施設備，提升住民的生活品質。 住民阿福說最近天氣炎熱，洗澡沒什麼問題，但在冬天之際， 因觀照園位處山區風口，原本的鍋爐容量較小，溫度維持不易， 新鍋爐容量大，只要燒柴一次可以讓全部住民洗得熱呼呼。 另外原來衣櫃為簡易塑膠材質，新衣櫃為木製系統櫃，分上下二層， 非常實用，感謝廠商的愛心。