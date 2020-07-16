集保結算所基金資訊觀測站與晨星攜手合作

照片由集保結算所提供 照片由集保結算所提供

依據集保結算所基金資訊觀測站顯示，截至109年6月底止，國內投資人持有境內外基金部位金額已高達新臺幣7.4兆元，顯示投資人越來越重視基金理財商品。

集保結算所前依主管機關指示及因應市場需求，於94年及96年分別建置「境外基金資訊公告平台」及「期信基金資訊公告平台」，107年更進一步與投信投顧公會合作，納入境內基金資訊，建置統一入口「基金資訊觀測站」，整合境內外基金資訊，讓投資人可於單一網站查詢所有境內外基金完整資訊。

集保結算所朱漢強總經理表示，為提升基金公告資訊作為輔助投資人基金交易決策的功能，今年下半年更進一步與晨星公司合作，提供基金星等評級、基金投資組合風格箱、以及萬元升幅表現等獨特及專屬性之資料，以作為投資人選擇投資基金之參考。此次，新增之資訊不同於過往數據形式的統計資料，而是以直覺的視覺化、圖像化方式呈現，讓投資人易懂、也更容易閱讀。

「晨星星等評級(Morningstar Rating)」係晨星公司根據基金報酬、風險及費用三面向，以最高5顆星至最低1顆星呈現同組別基金風險調整後的相對表現；「晨星風格箱」則根據基金實際投資組合持股為基礎，以九宮格圖像簡單呈現基金的風格特質，讓投資人不再僅從基金名稱作出臆測；而「萬元升幅表現走勢圖」，是顯示基金過去三年以基金投資幣別投資一萬元之價值變動幅度。

朱漢強總經理強調，集保結算所深耕基金產業十餘年，「基金資訊觀測站」具公正且單一入口之特性，提供基金市場相關完整資訊服務，未來也將繼續提供更多有利於投資人的資訊，打造完整的基金服務生態系。