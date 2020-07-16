關注氣候變遷？ 跨國石油公司首次聯合宣布減碳目標

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）全球溫室氣體的來源，很大一部分是由石化產業與石油公司所產生，因此如果要控管溫室氣體，石油公司的參與關係重大。最近，部分石油公司在國際輿論的壓力下，總算跟進設下了減排總量目標，其中又以歐洲公司設下的標準最為嚴格。

路透報導，由12間跨國石油、天然氣公司組成的石油暨天然氣氣候倡儀(Oil and Gas Climate Initiative，OGCI)同意，將在2025年前減少上游石油、天然氣業務的平均碳強度，從2017年的每桶石油23公斤二氧化碳，降至每桶20公斤至21公斤。不過以每桶石油的二氧化碳排放量作為基準，同時也意味著如果總產能增加，排放量可能會不降反升。

OGCI由英國石油公司(BP)、雪弗龍(Chevron)、中國石油天然氣集團(CNPC)、埃尼(Eni)、挪威國家石油公司(Equinor)、埃克森美孚(Exxon)、西方石油(Occidental Petroleum)、巴西國家石油公司(Petrobras)、西班牙國家石油公司(Repsol)、沙烏地國家石油公司(Saudi Aramco)、殼牌石油公司(Shell)和道達爾石油公司(Total)組成，在2019年出產全球30%的石油與天然氣。

儘管這是一個好消息，但事實上，許多公司在此之前就已經有更嚴格的規劃。像是挪威國家石油公司早已打算在2025年前將每桶石油的二氧化碳排放量降到每桶8公斤，擁有全球最大油田的阿拉伯國家石油公司則在2019年就已經達到每桶10.1公斤。儘管如此，平均排放量還是高達每桶18公斤，各公司之間的排放量差異很大。

OGCI主席達德利(Bob Dudley)指出，設下共同的減碳目標是一個重要的里程碑，現階段雖以甲烷為主要的減少目標，未來OGCI可能還會討論將此計畫延伸到液化石油氣和石化精煉等領域，持續進行減量。