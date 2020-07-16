不因疫情喊卡! 台灣企銀銀髮樂齡學堂 台南.嘉義兩地同日揭牌

照片右起：台灣企銀董事長黃博怡、主計總處主計長朱澤民、台南市長黃偉哲及台南市白河區竹門社區發展協會理事長吳麗真一同參與。(照片由台灣企銀提... 照片右起：台灣企銀董事長黃博怡、主計總處主計長朱澤民、台南市長黃偉哲及台南市白河區竹門社區發展協會理事長吳麗真一同參與。(照片由台灣企銀提供)

台灣企銀對各銀髮樂齡學堂據點的關懷腳步，沒有因為新冠肺炎疫情攪局而停歇，今日(7/16)馬不停蹄趕往台南白河及嘉義東石，同日揭牌成立2間銀髮樂齡學堂關懷據點，臺南市黃偉哲市長及嘉義縣吳容輝副縣長分別到場共襄盛舉，與臺灣企銀攜手展現對長者的愛心。

本次贊助的據點「台南市白河竹門社區發展協會」及「嘉義縣鄉村永續發展協會」皆屬高齡社區，台灣企銀為達到落實社區照顧、社會救助福利等目的，透過該行設立的公益信託基金，積極提供社區廚房設備修繕、食材補助及改善相關空間設施，充分發揮老吾老以及人之老之精神。

董事長黃博怡表示，台灣企銀今年聚焦解決「兩老雙缺」，利用「都更危老」加「銀髮照護」及「都市更新」加「種電、儲能」，一舉解決兩老（建物老化、人口老化）、雙缺（缺地、缺電）問題，落實在家安養及永續綠能的理念。

黃董事長也強調，為配合銀髮照護理念，目前累積已贊助成立16家銀髮樂齡學堂，每年受惠供餐及服務之長者近28萬人次之多，不僅實質延伸長照政策，更讓服務團隊和被服務的長者，從中體驗生命價值，直接或間接降低社會問題發生機率。

台灣企銀未來仍將持續挹注愛心，希望擴大服務鄉鎮，將企業資源有效發揮，持續服務及嘉惠在地長者，並配合政府防疫新生活運動，使銀髮長者們能於社區中得到更妥善更優質的照顧及資源。