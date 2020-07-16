國立台灣交響樂團最新樂季三大系列　打造「妖怪台灣」音樂劇探討人類文化關係

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 國立台灣交響樂團以「大自然系列」、「貝多芬系列」、「大師與名作系列」三大系列為主軸，規劃23套節目、50場演出巡迴台灣各地，門票將於8月1日全面啟售。

國立台灣交響樂團（以下簡稱國台交）「曙光升起」音樂會作為19/20樂季閉幕，首席客席指揮水藍精心安排貝多芬第八號交響曲、巴伯《弦樂慢板》、艾爾加《謎語變奏曲》選曲、柴科夫斯基《1812序曲》，以表示國台交在歷經這場嚴重疫情對世界的關懷與愛，並邀請鋼琴家諸大明一起演出聖桑鋼琴協奏曲。

國台交宣告2020/21全新樂季內容，由水藍及團長劉玄詠共同規劃23套節目、50場演出巡迴台灣各地，以「大自然系列」、「貝多芬系列」、「大師與名作系列」三大系列為主軸，將於2020年8月29、30日先後在台中國家歌劇院、國家音樂廳由水藍以貝多芬《第五號交響曲》，並偕國台交駐團藝術家陳毓襄合作拉赫曼尼諾夫《帕格尼尼主題狂想曲》共同揭開序幕，2021年7月2、3日亦在台中國家歌劇院、國家音樂廳由水藍以林姆斯基‧高沙可夫《天方夜譚》，與國台交另一位駐團藝術家—維也納愛樂首席Rainer Honeck以貝爾格小提琴協奏曲閉幕。



鋼琴家諸大明(圖/台灣英文新聞)

同時，為了向更廣大的民眾推廣古典音樂，國台交特別委託音樂學者陳漢金教授，以其音樂學的專精涵養及推廣音樂欣賞的豐富經驗，為整體內容撰文推薦給樂迷。

此外，國台交與極至體能舞蹈團推出舞劇《普羅米修斯的創造》結合舞蹈與音樂，該舞團藝術總監石吉智表示，這將是台灣的首演，演出時間在5月5日當週的週末別具意義，它的當代編舞與視覺原創，嘗試進行一場別開生面的跨域結合，將會是今年國內樂壇及舞蹈界的一大盛事！

今年適逢國台交75週年團慶，特別與故事工廠合作，由戲劇、音樂兩大品牌強強聯手，結合劇場科技與絕美樂曲，打造台灣原創音樂劇新典範，這部作品以聯經出版、台灣新生代作家何敬堯先生作品《妖怪台灣：三百年島嶼奇幻誌．妖鬼神遊卷》為文本，由劇作家黃彥霖編劇、台灣旅美新銳作曲家張菁珊音樂創作，將在12月團慶時開箱世界首演，期以打造華人世界最受歡迎的音樂劇。

「妖怪台灣」原創音樂劇講述鬼怪文學暢銷作家創作時，身邊圍繞著妖怪，有天當他停筆書寫卻激怒他創造出來的妖怪，進而探討創作與文化之間的限制，延伸至人類與文化之間的關係。

本樂季推出8月至明年1月全台16場次選10場享5折套票，5場即享6折優惠，歡迎愛樂朋友跟著國台交在台灣走透透。2021年2-7月節目則另於12月1日啟售。

門票預計於8月1日全面啟售，詳細節目及優惠方式請上國台交網站查詢。