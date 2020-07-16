【漢光演習】新竹基地戰搜直升機•疑機械故障重摔起火　正副駕駛殉職前、選擇避開民宅

更新時間: 2020-07-16 18:02

首次發稿: 2020-07-16 16:53

圖為OH-58D在漢光演習發射地獄火飛彈。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）航空特戰指揮部今天(16日) 表示，所屬航空601旅一架0H-58D戰搜直升機（機號：616），執行戰備操演任務結束返場時，因不明原因於新竹空軍基地內重落地，機上正駕駛簡任專少校（100年班）及副駕駛高嘉隆上尉（104年班），緊急送醫後，均因傷重不幸殉職。

《聯合》報導，事發當時直升機已從新竹基地離場準備返回龍潭基地，但卻突然出現機件故障，而下方就是新竹市南寮市區，2名飛官為避免迫降墜毀在住宅區造成傷亡，立刻拉轉機頭往基地內飛去，卻在迫降過程中發生重落地，直升機當場起火，2人不幸殉職。

航特部發布新聞稿表示，案發後立即成立專案小組，並派遣高階幹部前往協處，另要求各類直升機暫停任務派遣；有關直升機重落地原因，由專案小組釐清調查中。

漢光演習戰搜直升機重落地2飛官殉職，稍早國防部長嚴德發已向蔡總統報告，總統蔡英文今天在臉書發文表示哀悼，並期許國軍繼續堅守崗位，國人給予國軍最大支持。

國軍漢光36號演習實兵操演，今天在北中南同步實施聯合反登陸操操演，今上午蔡總統校閱甲南海灘聯合反登陸實彈操演，失事的戰搜直升機則是北部反登陸操演的任務機。當時任務是前往坑子口靶場上空執行任務，返場時發生意外。

首次發稿: 2020-07-16 16:53

這是同機型在兩年內 第3度重摔意外

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）軍方人士表示，一架OH-58D戰搜直升機執行漢光演習操演，在新竹基地內重落地、起火，兩名官兵送醫搶救，其中一名官兵的左腹部疑遭不明鐵件插入。

航特部證實，兩名官兵送醫搶救無效死亡。這是同機型在兩年內，第3度重摔意外。

OH-58D戰搜直升機下午3時25分起飛，3時28分重落地。簡姓飛官飛行時數1101小時，高姓飛官飛行時數250小時。

新竹市消防局表示，現場火勢無延燒之虞，詳細事故與發生原因仍待進一步釐清。

新竹市消防局今天表示，在新竹空軍基地附近，疑有直升機墜落火警事件，已派遣消防人員前往救援。軍方人士證實，一架OH-58D（編號616）執行漢光演習操演，在新竹基地內發生重落地意外，已將兩受傷官兵送醫急救。

這次意外，為OH-58D戰搜直升機在兩年內第3度發生重摔意外。

根據中央社，第一次為民國107年3月，進行「緊急狀況處置」飛行訓練時。航特部當時指出，學員打算從800公尺下降到100公尺時，因學員在高度判斷上出現落差，教官發現後雖立即更正，但仍造成直升機滑橇前端撞擊地面、外翻受損，所幸沒有造成人員身亡。

第二次為109年5月10日，同樣是進行緊急狀況處置鑑測時不慎重摔，所幸沒有造成人員傷亡。

OH-58D戰搜直升機是由美國貝爾公司生產，陸軍對美採購AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機的同時，也採購OH-58D戰搜直升機，前後共計採2批，合計39架。頂端有一個桅頂偵搜儀，能讓直升機躲在樹欉後方，透過桅頂偵搜儀掌握遠方的敵軍動態。