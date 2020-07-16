台灣獨立嘻哈雙人組「西屯純愛組」新曲重磅登場　馬來西亞女伶王子慧歌聲超銷魂

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)台灣嘻哈雙人組「西屯純愛組」找來多位嘻哈界大咖拍ＭＶ，更邀請大馬歌手王子慧合唱，「超甜歌姬」林吟蔚更在ＭＶ中穿上女僕裝一展好身材。

獨立嘻哈廠牌Brain Zapp旗下雙人嘻哈團體「西屯純愛組」由Henry 與High Loc組成，兩人從台灣西岸「台中」發跡，擅長以道地的西岸嘻哈曲風融合在地台味，濃濃的Taichill輕鬆慵懶氛圍，深受年輕樂迷喜愛，每發行單曲皆在各大嘻哈社團引起諸多討論，曾被媒體推薦為「不可錯過的饒舌新鮮人」，也是各大派對的寵兒！

成軍三年後，西屯純愛組將在今夏發表首張創作專輯《West My Time》，於14日搶先釋出專輯第一首主打〈Just Another Player〉MV，MV中西屯純愛組化身饒舌巨星，廣邀多位知名饒舌歌手好友群，包括蛋頭、萬能麥斯、JAYRoll與潮流金童楊艾倫大開泳池趴。

此外，更邀來《明日之子3》的大馬選手，甫發行《然後終於》EP的銷魂女伶王子慧合唱，「超甜歌姬」林吟蔚同時也是已故男明星安迪女兒，則以一襲女僕裝驚喜現身萌翻眾人，MV亮點不斷、洋溢著濃濃夏日陽光風情，讓人忍不住隨著音樂律動搖擺！



王子慧渾厚嗓音替歌曲增添不少層次(圖/Brain Zapp)

〈Just Another Player〉MV由曾執導過玖壹壹〈偶喜翻你〉、甜約翰〈降雨機率〉、麋先生〈走囉〉的Liam Cheng執導，西屯純愛組在MV開端飾演外送員，進入由美式西岸風情混搭台式風格的豪宅送貨，許多前所未見的景象讓他們嘖嘖稱奇，卻忽然尿意猶生，兩人只好跟由Brain Zapp主理人WAY飾演的黑幫豪宅主人借廁所。

進入擁有神秘魔法力量的廁所後，西屯純愛組從平凡外送員搖身一變為饒舌巨星，在美女環繞的泳池與一干兄弟大開嘻哈派對，恣意戲水玩樂享受美好的艷陽午後。然而，魔法終究有時效性，在法力結束後兩人像灰姑娘般重回日常生活，不知這一切究竟是夢，還是真的發生過？

西屯純愛組說：「從小看著許多國外嘻哈歌手在MV裡開派對，與兄弟一起鬼混、充滿許多辣妹的熱鬧氛圍，讓我們相當羨慕！雖然我們的歌詞裡面常分享泡妞之道，平常我們其實很閉俗，聚會都只有男生，拍mv的空檔也很害羞不好意思跟吟蔚還有女孩臨演聊天，還好在〈Just Another Player〉能一圓夢想讓我們當個很有搞頭的派對玩家，還可以跟麻吉們一起在mv裡玩樂，真的非常開心！」

在陽光普照的泳池進行拍攝時，西屯純愛組與好兄弟蛋頭、萬能麥斯、JAYRoll與楊艾倫忍不住玩心大開，拿起水槍互相攻擊、把玩道具胡鬧，難得讓樂迷一窺平常深具個性的饒舌歌手與潮流型男私下頑皮的一面。

〈Just Another Player〉MV不僅集結眾多饒舌歌手，也特別邀請擁有天使臉孔、魔鬼身材的「超甜歌姬」林吟蔚參與拍攝，身著粉紅女僕裝、萌度指數爆表的甜美演出，為MV增添不少亮點。

林吟蔚說：「感謝西屯純愛組的邀請，才剛認識就在MV裡以女僕扮相跟大家一起開派對，有一點害羞但也相當有趣，期待未來在音樂上能有更多的合作！」



(影/Youtube)